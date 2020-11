Vaidere: izcīnītais ES daudzgadu budžeta pieaugums praktiski palīdzēs Latvijai

“Pēc jūlijā pieņemtā valstu vadītāju lēmuma par ES kopīgajiem tēriņiem norādīju, ka daudzgadu budžeta piedāvājums ir nepietiekams, lai risinātu Eiropas problēmas un pienācīgi ieguldītu mūsu nākotnē. Attiecīgi iestājos par papildu Eiropas naudu veselībai, zinātnei, uzņēmēju un jauniešu atbalstam. Sarunas bija grūtas, tāpēc esmu gandarīta, ka mums izdevies izcīnīt papildu 16 miljardus eiro tādām programmām kā “Erasmus+”, “Apvārsnis Eiropa” un “InvestEU”. Tas praktiski palīdzēs simtiem Latvijas studentu, pētnieku un uzņēmēju,” uzsver EP deputāte Inese Vaidere (ETP).

Viņa uzskata, ka Latvija ar vienošanos var būt apmierināta, jo kopumā nākamo septiņu gadu laikā grantos jeb neatmaksājamā atbalstā saņemsim vairāk nekā 10 miljardus eiro Eiropas naudas – teju vienu Latvijas gada budžetu. No daudzgadu budžeta iegūsim ap 8 miljardiem eiro, ko papildinās vairāk nekā 2 miljardi eiro no ekonomikas atveseļošanas fonda “Nākamās Paaudzes ES”. “Tā būs lieliska iespēja ar plašām investīcijām Latvijā ieviest Eiropas zaļo kursu un digitālās tehnoloģijas, modernizēt uzņēmumus, renovēt ēkas un celt mūsu labklājību ilgtermiņā. Skaidrs, ka liela nauda līdzi nes lielu atbildību to ieguldīt gudri un pamatoti,” pārliecināta I. Vaidere.

Deputāte, kura strādā EP Ekonomikas, kā arī Vides un sabiedrības veselības komitejās, kā sasniegumu izceļ to, ka pēdējo nedēļu sarunās ar dalībvalstīm izdevies trīskāršot finansējumu veselības aprūpei: “Vīrusa krīze ir parādījusi, ka veselības jautājumi vairāk jārisina Eiropas mērogā. Jaunā programma “ES Veselība”, pie kuras izveides esmu strādājusi, ar nekā 5 miljardiem eiro palīdzēs krietni stiprināt veselības aprūpi gan Eiropas līmenī, gan Latvijā. Savukārt stingrāki noteikumi ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības veicināšanā nodrošinās veselīgāku vidi mums apkārt.”

Inese Vaidere uzsver, ka jaunais ES daudzgadu budžets būs lieliska iespēja Latvijai, bet liela nauda līdzi nes atbildību to ieguldīt gudri un pamatoti. (Foto: Publicitātes foto)

Papildu līdzekļi ES tēriņu finansēšanai daļēji nāks no lielo uzņēmumu soda naudām par ES konkurences noteikumu pārkāpumiem. I. Vaidere piebilst, ka EP arī panācis dalībvalstu apņemšanos par jaunu ES līmeņa nodokļu ieviešanu starptautiskajām kompānijām tuvākajos gados. Tie ietvers digitālo nodokli tādām interneta firmām kā “Google” un “Facebook”, Emisiju tirdzniecības sistēmas ieņēmumu novirzīšanu ES budžetam un finanšu darījumu nodevu.

EP oficiālais gala balsojums par nākamā ES daudzgadu budžeta apstiprināšanu gaidāms plenārsēdē pēc dažām nedēļām.

Raksts sadarbībā ar ETP grupu Eiropas Parlamentā.