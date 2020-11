Cik pārtika Latvijā maksāja aprīlī un cik tagad?

LTA portālam Jauns.lv norāda, ka regulāri veic patēriņa preču cenu salīdzinājumu veikalos jau 25 gadu garumā. Aprēķinot vidējās cenas mazumtirdzniecībā tiek ņemts vērā nozīmīgāko tirdzniecības uzņēmumu veikalos norādītais cenu zīmēs, nerēķinot ražotāju noteiktās akciju cenas, kas ir spēkā konkrētajā cenu novērošanas laikā.

"Jāsaka, ka epidemioloģiskās situācijas ierobežojumi un to psiholoģiskā negatīvā ietekme uz patērētājiem samazina pircēju plūsmu un darba intensitāti uzņēmumos, kā arī piegādes un pārdošanas izmaksas. Tāpēc iespējams tālāks cenu kāpums gada nogalē, ja tirdzniecība tiks ierobežota," norāda tirgotāju pārstāvji.

Piena produktu grupā, salīdzinot cenas pirms pusgada un šobrīd, vidējā cena nedaudz pieaugusi pienam (no 0,95 eiro šī gada aprīlī uz vienu eiro šī septembrī), cenas pieaugums arī vērojams "Holandes" un "Krievijas" sieram, savukārt kefīram, skābajam krējumam cena ļoti minimāli, bet tomēr kritusies.

Gaļas produktiem, salīdzinot vidējās cenas, LTA secina, ka vērojams pat visai jūtams cenu samazinājums. Ja šī gada aprīlī vista (broilers) kilogramā maksāja 3,89 eiro, tad šī gada septembrī kilograma cena bija 2,99 eiro. Jūtams cenu kritums vērojams arī sardelēm, kurām no aprīļa cenas – 6,10 eiro kilogramā šobrīd cena ir 5,32 eiro.

Olām (M, 10 gab.) pavasarī vidējā cena bija 1,54, kas šī gada septembrī kāpusi par piecpadsmit eiro centiem. Savukārt majonēzes cena palikusi nemainīga – 0,73 eiro par 250 gramu paciņu.

Maize un labības izstrādājumi. Pēdējā pusgada laikā kritusi vidējā cena gan baltmaizei (no 0,62 eiro uz 0,41 eiro centiem), gan rupjmaizei (no 0,85 uz 0,78 eiro centiem). Cena kritusi arī tādiem pārtikas produktiem kā kviešu milti, auzu pārslas un manna. Šajā preču grupā dārgāks vien kļuvis cukurs (no 0,87 centiem uz 1,04 eiro).

Eļļa. Nedaudz lētāka kļuvusi rapšu eļļa "Risso", par 1 litu eļļas jāmaksā 2,27 eiro (iepriekš ap 2,37). Tāpat samazinājusies vidējā cena saulespuķu eļļai - no 2,47 uz 2,37 eiro.

Dzērieni un sulas. Pieaugusi vidējā cena maltai kafijai – par 250 gramu paciņu vidēji jāmaksā 3,44 eiro. Dzeramajam ūdenim vidējās cenas praktiski nav mainījušās. Cena "Rīgas šampanietim" nedaudz pieaugusi – no 4,85 eiro uz 4,92 eiro.