Latvijā mākoņpakalpojumus izmanto divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem

"Tas, ka Latvijā aug pieprasījums gan pēc ārpakalpojumiem, gan konkrēti mākoņu risinājumiem, liecina par to, ka aug sabiedrības izglītotības līmenis par tehnoloģijām kopumā, kā arī uzņēmumi meklē jaunus veidus, kā strādāt efektīvāk un gudrāk, it īpaši esošajā nenoteiktības situācijā. Aptaujas rezultātus noteikti ietekmēja Covid-19 pandēmija, jo arī mēs redzam, ka pieprasījums pēc virtuālajiem TetCloud mākoņu resursiem ir pieaudzis vidēji par 30%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu," stāsta Tet datu centru biznesa attīstības direktors Māris Sperga. Pētījums rāda, ka lielākais pieaugums (divreiz) ir vērojams tieši mazo un vidējo uzņēmumu vidū, savukārt, starp lieliem uzņēmumiem šis rādītājs paliek nemainīgs – mākoņu risinājumus izmanto 50%.

Visvairāk mākoņos uzņēmumi glabā datu bāzes (59%) un datu rezerves kopijas (46%), kā arī izvieto tajos savas interneta vietnes (27%). Starp galvenajām mākoņpakalpojumu izmantošanas priekšrocībām uzņēmumi nosauc attālinātas piekļuves iespējas, ātrumu, ērtumu, iespēju glabāt lielus datu apjomus, drošību un rezerves kopijas, izmaksu optimizāciju, kā arī vienkāršu lietošanu.

Neskatoties uz pieauguma tendencēm, uzņēmumi joprojām apgalvo, ka viņiem trūkst gan zināšanu par tehnoloģijām un to priekšrocībām (51%), datu drošību, gan arī uzticības ārpakalpojumiem. "Redzam, ka daļu uzņēmumu mākoņpakalpojumus izmantot kavē gan zināšanu un skaidrības, gan arī kompetentu darbinieku trūkums, ko arī apliecina veiktā aptauja. Pie tam 12% no Latvijas uzņēmumiem apgalvo, ka nevēlas nodot datus glabāšanai trešajām personām, kaut gan bieži vien tikai ārpakalpojumu sniedzējs var nodrošināt nepieciešamo datu aizsardzības līmeni, ko apstiprina arī starptautiskie sertifikāti," saka M.Sperga. "Būtiski ir tas, ka 60% no uzņēmumiem, kas nelieto mākoņpakalpojumus, nemaz arī nezina to priekšrocības. Tas nozīmē tikai to, ka tehnoloģiju uzņēmumiem un arī valsts iestādēm jāturpina šie jautājumi skaidrot," piebilst Tet pārstāvis.

Atpazīstamāko datu centru pakalpojumu sniedzēju Latvijā pirmajā vietā ierindojies Tet (73%), turpmāk seko Telia (45%), DEAC (36%) un LVRTC (20%). Savukārt pie mākoņpakalpojumu sniedzējiem uzņēmumi piemin arī starptautiskos spēlētājus kā Microsoft Azure un Amazon.

Aptauja tika veikta šī gada augustā un septembrī, un tajā piedalījās 700 Latvijas uzņēmumi.