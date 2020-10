Skolēnu brīvlaiks: uz Kipru no Rīgas jau aizlidojusi pilna atpūtnieku lidmašīna

Viņš stāstīja, ka Tez Tour" 17.oktobrī sadarbībā ar Kipras nacionālo aviokompāniju "Cyprus Airways" pirmoreiz sāka "Tez Tour" čarterreisu programmu no Rīgas uz Larnaku, Kipru. "Tas ir praktiski vienīgais virziens, kas patlaban ir iespējams čarterreisu veikšanai no Rīgas, Latvijas," uzsvēra Paļgovs.

Paļgovs norāda, ka 17.oktobrī bija jānotiek pirmajam čarterreisam no Rīgas uz Laspalmasu Kanāriju salās. Tūrisma operators gatavojās šī virziena atklāšanai vairākus gadus un šī gada februāra sākumā viss jau bijis sagatavots - noslēgts līgums ar lidsabiedrību "airBaltic" par šīs lidojumu programmas veikšanu no Rīgas, atklāta visu ceļojumu pārdošana līdz 2021.gada aprīļa beigām, pirmoreiz Latvijā sagatavots un izdots Grankanārijas salas kūrortu un viesnīcu katalogs latviešu valodā, kā arī tika noslēgti visi nepieciešamie līgumi ar viesnīcām un citu pakalpojumu sniedzējiem.

"Taču tad pienāca 12.marts. Tie, kas strādā tūrisma nozarē, šo datumu neaizmirsīs nekad. Tūrisms un tajā strādājošo dzīves mainījās uz visiem laikiem, piedzīvoja kataklizmu: Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, tika slēgtas robežas, veikti repatriācijas avioreisi, tūrisma bizness tika praktiski pilnībā apturēts uz ilgiem mēnešiem - dēļ nolādētā Covid-19," intervijā atzina Paļgovs.

Pēc viņa teiktā, viens no visgrūtākajiem lēmumiem, kas bija jāpieņem - lēmums par ievērojami būtisku kompānijas darbinieku skaita samazināšanu.

Vienlaikus Paļgovs uzsvēra, ka "nekad nepacels balto karogu, nepadosies" - tūrisma operators cīnīsies katru dienu, lai atgūtu iespēju atkal uzņemt atpakaļ kompānijas darbiniekus. "Mēs cīnāmies, lai izdzīvotu kā kompānija, pat tad, kad tas praktiski ir neiespējami," viņš sacīja.

Kā ziņots, Kipra ir viena no piecām valstīm, atgriežoties no kurām, nav jāievēro pašizolācija. No sestdienas, 17.oktobra, pašizolācija vairs nav jāievēro, atgriežoties no Kipras, Somijas, Grieķijas, Igaunijas un Norvēģijas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

LETA jau ziņoja, ka "Tez Tour" pagājušajā gadā strādāja ar 39,757 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 28,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 43,3% un bija 1,27 miljoni eiro. Kompānija "Tez Tour" reģistrēta 2002.gada martā, un tās pamatkapitāls ir 2828 eiro. "Tez Tour" vienīgais īpašnieks ir Spānijā reģistrēta kompānija "Germesinvest SL".