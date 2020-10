Nacionālās aviokompānijas "airBaltic" gaisa kuģis "Airbus A220-300" starptautiskās lidostas "Rīga" lidlauka teritorijā. (Foto: LETA)

No Rīgas notiks lidojums uz "nekurieni". Kā notiks pusotru stundu garais reiss Rīga-Rīga?

Arī Rīga pievienojusies to pasaules pilsētu virknei, no kurienes varēs aizlidot uz nekurieni - 25. oktobrī nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīna "Airbus A220-300" pusotras stundas garumā pēc ceļošanas izslāpušos no Rīgas aizgādās uz Rīgu.