Fiksēts rekordliels zelta cenas kāpums: ko iesākt ar vecajām, nevajadzīgajām dārglietām?

ASV izdevums “Forbes” skaidro, ka zelta cenu kāpums pēdējo gadu laikā ir skaidrojams ar relatīvi sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem pasaulē, kuri, kā zināms, pēdējo mēnešu laikā nebūt nav uzlabojušies.

Zelta cenas kāpums, kopējai ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, kā zināms, ir ierasta lieta, turklāt pašreizējos apstākļus papildina arī saspringtās attiecības starp lielvalstīm ASV un Ķīnu.

ASV medijs CNBC jau 9. jūlijā ziņoja par dienu iepriekš konstatēto zelta cenas kāpumu, pārsniedzot 1800 ASV dolāru (aptuveni 1536 eiro) slieksni par vienu unci.

Pirmdien, 27. jūlijā zelta cena Āzijas tirgū uz mirkli pieauga līdz pat 1944,71 dolāram (Aptuveni 1675 eiro par unci), pārspējot iepriekšējo 2011. gada rekordu, kad zelta cena sasniedza 1921,18 dolāru (Aptuveni 1655 eiro par unci), ziņoja mediji.

Analītiķu prognozes vēsta, ka konkrētā dārgmetāla cena gaidāmo ceturkšņu laikā varētu pārsniegt pat 2000 ASV dolāru (Aptuveni 1715 eiro par unci).

Kādēļ tas ir svarīgi?

Būtiski saprast, ka augstākminētā informācija par zelta tirgus pēdējo gadu tendencēm var būt ļoti noderīga ikvienam no mums.

Joprojām par “pasaules valūtu” dēvētais zelts, kā izejviela, nav aizvietojama pietiekami daudzās rūpniecības nozarēs.

Juvelierizstrādājumu joma un ražošana sastāda aptuveni 60% no kopējā zelta tirgus un tā aktualitāte šajā ziņā tik drīz vis nemainīsies.

Tas savukārt nozīmē, ka ikviens, kura rīcībā ir kādi zelta krājumi – lai cik arī nelieli vai iespaidīgi - var izmantot pašreizējo situāciju ar kāpušajām cenām, lai maksimāli izdevīgi iemainītu to.

Iespējas šajā ziņā ir vairākas. Labs un uzticams piemērs ir juvelierizstrādājumu mazumtirgotāju piedāvātie zelta maiņas pakalpojumi.

