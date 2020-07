Izpētīts, ko cilvēki veikalos pērk darba dienās un brīvdienās. Ir atšķirības

Nedēļas sākumā iedzīvotāji gatavojas darbadienas pavadīt pēc iespējas veselīgāk, līdz ar to ievērojami vairāk nekā piektdienā groziņā liek veselīgus produktus – dažādus biezpiena produktus, pienu, banānus. Pirmdienā arī ievērojami vairāk nekā piektdienā iegādājas ēdiena pagatavošanas un glabāšanas traukus, kas saistīts ar to, ka cilvēki iegādājas produktus veikalā un paši gatavo maltītes līdzņemšanai. Iedzīvotāji nedēļas sākumā arī neaizmirst savus mīluļus – ievērojami pieaug pieprasījums pēc kaķu barības, salīdzinot ar piektdienas pirkumiem.

Pienākot nedēļas nogalei, pircēji izvēlas produktus sevis lutināšanai un atpūtai kopā ar ģimeni un draugiem.

Gatavojoties svētkiem, cilvēki vairāk nekā pirmdienās iegādājas ēdienu pasniegšanas traukus un gatavošanas rīkus, kā arī nedēļas nogalē vairāk nekā pirmdienā iegādājas arbūzu, ko notiesāt kopā ar saviem tuvajiem. Tāpat vairāk tiek iegādāti alkoholiskie dzērieni, no kuriem vispopulārākais ir dzirkstošais vīns un gaišais alus. Pienākot darba nedēļas beigām, cilvēki labprātāk nekā pirmdienā sevi palutina ar saldējumu, čipsiem un saldajiem dzērieniem, no kuriem vispopulārākais ir ūdens ar augļu garšu. Tāpat tiek padomāts par laisku atpūtu vienatnē, iegādājoties sev brīvdienu lasāmvielu – dažādus periodiskos izdevumus.

“Mēs regulāri pielāgojamies cilvēku iepirkšanās paradumiem, pārskatot veikalu piedāvājumu un tādējādi sniedzot iespēju iegādāties to, kas patiešām nepieciešams. Saprotam, ka cilvēkiem katrā dzīves situācijā, arī darba dienās un svētku dienās, ir atšķirīgas vēlmes un ar to rēķināmies. Tāpēc, tuvojoties brīvdienām, paredzam, pēc kurām precēm varētu būt lielāks pieprasījums nekā citās dienās un laikus papildinām veikalu plauktus. Līdzīgi ir darba dienās – no loģistikas centra papildu piegādājam tos produktus, kurus cilvēki vēlas patērēt nedēļas sākumā,” skaidro “Maxima Latvija” iepirkumu departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.