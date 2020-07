LG NanoCell TV - labākais UHD televizors darbam vai mācībām no mājām

Šādos gadījumos ir vērts aizdomāties par papildunājumu ieviešanu – lielāku ekrānu izmantošanu. Tas varētu būt LG Electronics (LG) progresīvais LED televizora modelis LG NanoCell televizors, kas nodrošina pirmšķirīgu attēla 4K vai 8K kvalitāti, precīzas krāsas un vēl plašākus skatīšanās leņķus. Vienlaikus pie lielā ekrāna var atrasties vairāki cilvēki, neuztraucoties par attēla kvalitāti.



Ikdienā darba vai mācību process pie viedierīcēm prasa vismaz 5 stundas dienā, radot lielu sasprindzinājumu acīm. NanoCell 8K izšķirtspēja nodrošinās attēla augstu detalizāciju ar telpai pielāgotu atbilstošu ekrāna spilgtumu, kas mazinās nogurumu acīm. Savukārt trešās paaudzes α9 procesors efektīvi uzlabo attēla izšķirtspēju, kas ļauj skatīties zemākas kvalitātes saturu reālistiskā 8K kvalitātē, jūtami uzlabojot attēla detalizāciju. Pateicoties tam, tiks uzlabots attēla dzidrums, asums, detalizācija un kontrasts jebkurā skatītajā saturā – vai tā būtu tiešsaistes mācību stunda vai konferences zvans darbā. Turklāt atšķirībā no tradicionālajiem televizoriem, NanoCell ekrānos ir izmantota IPS tehnoloģija. IPS ekrāns ļaus baudīt precīzas krāsas un nevainojumu attēla kvalitāti, neatkarīgi no skatīšanās vietas un leņķa.



Jaunais NanoCell televizors paredzēts, lai sniegtu satriecošu attēla kvalitāti un inovatīvu dizainu ar uzlabotu veiktspēju un mākslīgā intelekta atbalstītām funkcijām, pateicoties α9 procesoram, kas kā vēl nekad iepriekš atdzīvina filmas, sporta pārraides, videospēles. Turklāt LG NanoCell televizoros iebūvētā Dolby Atmos skaņu sistēma sniegs reālistisku un trīsdimensiju skaņu, tādējādi ļaujot sajusties kā daļai no aplūkotā satura. Papildu tam uz tā iespējams pārraidīt mācībām vai darbam nepieciešamo saturu, izmantojot tā iebūvētās WebOS Smart TV mūsdienīgās funkcijas. LG WebOS televizoros ir iebūvēts interneta pārlūks, kas ļaus aizvietot datora vai mobila tālruņa nepieciešamību pie dažādu uzdevumu veikšanas. Turklāt ar tām iespējams ērti spoguļot telefona vai datora ekrānu uz televizoru, ko jo īpaši ērtu padarīs Magic Remote tālvadības pults, ko iespējams lietot arī kā datora peli, kurai nav nepieciešama virsma.



Ne mazāk svarīgs ir NanoCell televizoru elegantais dizains, kas harmoniski iekļausies jebkuras mājas interjerā un radīs izsmalcinātu gaisotni. Jaunākie NanoCell 4K un 8K televizori ir pieejami dažādos ekrāna izmēros un ar dažādām dizaina niansēm, kas paver plašas izvēles iespējas.

Reklāmraksts tapis sadarnībā ar LG.