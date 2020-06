Pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumi un lidostu ierobežojumi oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. (Foto: Publicitātes)

"airBaltic" atsāk lidojumus no Rīgas uz Londonu

Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas "airBaltic" plāno 1. jūlijā atsākt tiešos lidojumus no Rīgas uz Londonu, bet 4. jūlijā no Tallinas uz Londonu. Papildus tam 1. jūlijā lidsabiedrība atklās jaunu maršrutu no Viļņas uz Londonu.