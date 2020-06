Strādāt attālināti arī turpmāk vēlas 32% Latvijas iedzīvotāji

Interesanti, ka pēc krīzes beigām strādāt attālināti vairāk vēlas Rīgā (39%) un Pierīgā (36%) dzīvojošie. Vidzemē vēlmi strādāt attālināti pauž 30% iedzīvotāji, Latgalē – 27%, Zemgalē – 25%, bet vismazāk Kurzemē – 24%.

“Šie rezultāti skaidri apliecina, ka strādāšana attālināti ir zināma privilēģija un pieejama ļoti konkrētu sociālo grupu pārstāvjiem. Varētu pat teikt – Latvijas vidusslānim. Tas liek izvērtēt ne tikai šo darbu specifiku un to kā pandēmijas apstākļi iespējams mainīs darba vides dinamiku, bet arī paturēt prātā visus tos darbus, kurus “attālināt” nav iespējams. Kā redzējām, tieši tās profesijas, kuru funkcija paredz klātesamību, ir bijušas sociāli svarīgākās krīzes laikā. Šim novērojumam vajadzētu rosināt vispārēju diskusiju par to, kuri darbi tiek augstāk novērtēti – gan morāli, gan monetāri,” saka ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs.

“Esošā situācija ar vīrusa izplatību ir piespiedusi mainīt dažādus mūsu ikdienas paradumus un paraudzīties uz to, kā strādājam, mācāmies un organizējam savu ikdienu no cita skatupunkta. Visticamāk šai krīzei būs lielāka ietekme ilgtermiņā uz šiem procesiem nekā pašlaik spējam to paredzēt. Ja pirms krīzes daudzi īsti nedomāja par iespēju strādāt attālināti, tad dzīves to faktiski piespieda un, kā izrādās, liels skaits iedzīvotāju vēlas arī turpmāk strādāt attālināti. Tas būs jauns izaicinājums uzņēmumiem – kā organizēt turpmāk savus iekšējos darba procesus, kā būt produktīviem ilgtermiņā, kā sabalansēt uzņēmuma un darbinieku vēlmes,” saka “Tele2” personāla vadītāja Aija Bite-Ozere.“Mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumu ļaut darbiniekiem strādāt attālināti līdz rudenim, vienlaicīgi nodrošinot arī iespēju strādāt birojā, ja tas ir nepieciešams. To varam atļauties, jo “Tele2” uzņēmuma darba kultūra jau iepriekš veicināja darbiniekus patstāvīgam darbam, kā arī darbiniekiem ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.”

Kā ziņots iepriekš, trīs mēnešus, palīdzot valstij pārvarēt koronavīrusa radītos sociālekonomiskos apstākļus, “Tele2” klientiem, kuriem bija ierobežotas iespējas izmantot mobilo internetu, dāvāja iespēju lietot interneta pakalpojumus neierobežotā apjomā bez papildu maksas, ko klienti ļoti novērtēja, lai varētu strādāt un mācīties attālināti. Kopējais klientiem piešķirto datu apjoms mērāms aptuveni 7 milj. eiro vērtībā.

Lai noskaidrotu, kā ārkārtējā situācijā Latvijā mainījušās iedzīvotāju prasmes, mobilo sakaru operators “Tele2” veica #paliecmājās iedzīvotāju pieredzes pētījumu sadarbībā ar “Norstat”, un tajā piedalījās 1011 respondenti.