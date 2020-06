Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem vairāk nekā 85% jūras velšu un zivju krājumu jau ir pārsnieguši zvejas apmērus vai pilnībā nozvejoti, kas veicina negatīvas ekoloģiskas un sociālas sekas pasaulē. "Rimi" ir rūpīgi izanalizējis savu zivju un jūras velšu sortimentu un nolēmis pārtraukt Pasaules Dabas Fonda Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu iegādi. Zivju un jūras velšu Sarkanajā sarakstā iekļautas sugas, kuru zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga, kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem dzīvajiem organismiem. Tāpat sarakstā iekļautas tās zivis, kuru zvejošanā izmantotas nelegālas zvejas metodes, kā arī to audzēšanā tiek radīts ūdenstilpnes piesārņojums, tā rezultātā nodarot postījumu ūdenstilpņu ekosistēmai.

Sarkanajā sarakstā iekļautas tādas iecienītas zivis kā laši, mencas, zandarti, līdakas, makreles, foreles, garneles, asari, vimbas, zuši, ātes, doradas un daudzas citas zivis. Tiesa, lielākoties šie aizliegumi neattiecas uz visām attiecīgajām zivīm, bet gan no konkrētas zvejas reģiona, noteikta izmēra, zvejas veida vai konkrētas sugas.

“Pašlaik "Rimi" noliktavā ir mazāk nekā 10% no Sarkanā saraksta zivīm un jūras veltēm. Šo produkciju plānots iztirgot, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos. Savukārt turpmāk Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu pasūtījumi netiks veikti - pārtrauksim iepirkt zivis un jūras veltes, kas nozvejotas vai audzētas neilgtspējīgā un kaitīgā veidā. Sarkanā marķējuma zivju un jūras velšu iegādes pārtraukšana un sadarbība ar Pasaules Dabas Fondu ir būtisks pirmais solis ceļā uz ilgtspējīgu zivju piedāvājumu "Rimi" sortimentā un ilgtermiņa ieguldījums, kas dos iespēju arī "Rimi" klientiem atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecību un uzlabot nākotnes situāciju pasaules okeānos un jūrās,” norāda "Rimi" Latvia kategoriju departamenta direktors Milans Blūms.

Lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt ilgtspējīgākas izvēles, "Rimi" kopā ar Pasaules Dabas Fondu informēs klientus un veikalos izvietos informatīvus materiālus, lai klienti varētu veikt apzinātāku produktu izvēli no Rimi plašā jūras velšu sortimenta. Veselīga un atbildīga dzīvesveida veicināšana vienmēr bijusi būtiska "Rimi" darbības sastāvdaļa, kas tiek īstenota, gan nodrošinot plašu preču sortimentu, gan īstenojot un atbalstot dažādas ilgtspējīgas iniciatīvas.

Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras programma ir daļa no reģionālās sadarbības, ko daļēji koordinē WWF (The World Wide Fund for Nature) Baltijas programma. Tās mērķis ir uzlabot Baltijas jūras ekosistēmu. Katram valsts birojam ir Zivju gids, kas pielāgots valsts jūras velšu tirgum. “Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas, kā arī pārzveja apdraud zivju krājumus, jūras ekosistēmas, iztikas līdzekļus un piekrastes kopienas. Kā daļa no WWF Baltijas programmas, Pasaules Dabas Fonds sadarbojas ar zvejniekiem, valdību, reģionālajām padomēm un tirgus dalībniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgākas zvejas prakses. Rimi ir viens no galvenajiem šīs iniciatīvas atbalstītājiem, un mēs patiesi ticam, ka cieša sadarbība un plaša sabiedrības iesaiste sniegs iespēju atjaunot Baltijas jūras ekosistēmu,” norāda Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Plašāk par Sarkano sarakstu uzzini šeit: