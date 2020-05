Akciju cenas pieaug cerībā uz ekonomikas atveseļošanos

Lai gan vairākās valstīs, tostarp Brazīlijā, Ķīnā un Krievijā, straujāk pieaug jaunu ar Covid-19 saistītu nāves gadījumu skaits un inficēšanās gadījumu skaits, aizvien lielākā skaitā valstu šie skaitļi samazinās.

"Tirgi atkal ir pieņēmuši optimistisku perspektīvu (..) noliekot malā bailes par pandēmijas ilgtermiņa ekonomisku ietekmi un augošo saspīlējumu starp ASV un Ķīnu, lai fokusētos uz globālo [Covid-19 ierobežojumu] mīkstināšanas pasākumu jaunu kārtu," sacīja tirdzniecības grupas "Spreadex" analītiķis Konors Kempbels.

Pozitīvo perspektīvu papildināja optimisms par iespējamu jaunā koronavīrusa vakcīnu, kas ļautu satricinātajai globālajai ekonomikai sākt atveseļošanos.

"Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu ignorēt otru [pandēmijas] viļņu riskus, ieilgušu vāju izaugsmi un ģeopolitiskas problēmas," brīdināja "AXA Investment Managers" analītiķis Kriss Igo.

Volstrītā, kur Ņujorkas Akciju birža atsāka klātienes tirdzniecību pēc divu mēnešu pārtraukuma, akciju cenas pieauga. '

Galvenajos Eiropas akciju tirgos akciju cenas kāpa par vismaz 1%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 2,2% līdz 24 995,11 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 2991,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 9340,22 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 1,2% līdz 6067,76 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,0% līdz 11 504,65 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,5% līdz 4606,24 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 3,3% līdz 34,35 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,8% līdz 36,17 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0898 līdz 1,0984 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2191 līdz 1,2335 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 107,71 līdz 107,54 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,39 līdz 89,04 pensiem par eiro.