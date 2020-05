Jauni vai tomēr lietoti auto? Gudra izvēle lielākiem pirkumiem

#1 Pirkuma nepieciešamība

Bieži vien izrādās, ka mirkļa iegribā nopirktās lietas, pēc kāda laika vairs nepatīk vai nav vajadzīgas. Lai izvērtētu pirkuma nepieciešamību, jāsaprot atbildes uz vairākiem jautājumiem:

Vai pirkums aizstās kādu iepriekšējo preci un kas ar to notika?

Ja tā ir bojāta un savas funkcijas pildīt vairs nevar, no kādām kļūdām vari mācīties, lai ar jauno tā negadītos?



Ko es darītu, ja to neiegādātos? Varbūt radīsies kāda interesanta ideja alternatīvai.



Cik ilgi man tā piederēs vai cik ilgi to lietošu? Ja tas ir kārtējais jaunākā mobilā telefona modeļa pirkums, iespējams vari nogaidīt pāris mēnešus līdz iznāks jauns modelis.

Noteikti nepieņem lēmumu vienas dienas laikā, nesteidzies un apdomā to ilgāk. Tās var būt arī vairākas dienas, nedēļas, mēneši vai pat gadi. Galvenais, ka esi gatavs lielajam pirkumam.

#2 Veic preču izpēti

Kad pirkuma mērķis ir skaidrs, tad var ķerties pie īstās preces atrašanas. Šis ir viens no svarīgākajiem soļiem. Vai ir gadījies tā, ka iegādājies kādu lietu un vēlāk to nožēlo, jo ieraudzīji kaut ko labāku? Noteikti, ka jā! Tāpēc nebūtu vēlams iegādāties pirmo, ko ieraugi. Protams, var palaimēties, un iegādātais televizors vai velosipēds būs tiešām labs, bet labāk atrast vairākus zīmolus vai modeļus un salīdzināt pēc svarīgākajiem parametriem. Mūsdienās to pat var izdarīt, neizejot no mājas. Lieti var noderēt arī ģimenes vai draugu viedoklis. Noskaidro, varbūt kāds konkrēto nozari pārzin labāk un var dot kādu noderīgu padomu.



Esi atvērts dažādiem piedāvājumiem un pārdomā, vai Tev tiešām ir vajadzīgs jaunākais automašīnas modelis vai labākā virtuves iekārta? Latvijā ir gana daudz uzticami automašīnu tirgotāji, kas piedāvā salīdzinoši jaunas un ļoti labā tehniskā stāvoklī esošas mazlietotas automašīnas.

#3 Izveido “par un pret” sarakstu

Kad labākie automašīnu modeļi vai dzīvokļi ir atlasīti, izveido katram sarakstu ar plusiem un mīnusiem. Saraksti svarīgākās kategorijas – kvalitāte, cena, atsauksmes par produktu, zīmolu vai tirgotāju un citas lietas, kas varētu ietekmēt Tavu izvēli par labu vienai vai otrai lietai. Tad novērtē katru un beigās sapratīsi, kuru labāk izvēlēties.

#4 Kredīts vai uzkrājums?

Aizdevuma ņemšana, kad pašreizējā situācija visā pasaulē ir diezgan nestabila un nākotne miglā tīta, var radīt finansiālas problēmas vēlāk. Protams, tas nenozīmē, ka to nevar darīt, bet labākā variantā ir izmantot savus iekrājumus.



Ja iekrājumi ir nav tik lieli, lai iegādātos jaunu mašīnu, ir jādomā kāds cits variants, lai nebūtu nepieciešamība ņemt aizdevumu. Mazlietoti auto ir lieliska alternatīva – pieejamāka cena un draudzīgāk videi, no tāda viedokļa, ka auto tiek dota otra dzīvība.



Vēl ir variants izmantot līzinga iespēju bez bankas starpniecības, ko piedāvā daudzi uzņēmumi. Piemēram, BRC autocentrā, kur pieejami iegādei un nomai lietoti auto, katram klientam (gan fiziskām, gan juridiskām personām) tiek piedāvāta individuāla pieeja, atkarībā no pircēja finansiālās situācijas un automašīnas vecuma.

#5 Kādi maksājumi jāveic tuvākajā nākotnē?

Izveido sarakstu ar maksājumiem, ka jāveic tuvākajā laikā - vienu vai vairākus mēnešus uz priekšu. Aprēķini, cik no saviem ienākumiem un/vai iekrājumiem patērēsi tos sedzot. Tas var palīdzēt izvairīties no kādas nepatīkamas situācijas, piemēram – esi iegādājies sen kāroto preci par visu iekrāto naudu, bet tad atceries, ka jāmaksā vēl par dzīvokļa īri un nākamnedēļ jādodas uz drauga kāzām.

#6 Cik tas izmaksās ilgtermiņā?

Ne vienmēr pirkuma summa ir galējās izmaksas. Tas parasti attiecas, ja plānots iegādāties auto, dzīvokli vai māju. Ikvienam zināms, ka kādā brīdī radīsies nepieciešamība ieguldīt līdzekļus labošanā vai atjaunošanā. Turklāt jāmēģina arī aprēķināt, kādas vēl papildus izmaksas radīsies, ja šī prece tiks iegādāta. Piemēram, pērkot lietotas automašīnas, jāņem vēra, ka būs arī šādi izdevumi:

vienreizējie izdevumi (īpašnieka maiņa un reģistrācija);



degviela;



ceļa nodoklis;



OCTA – transportlīdzekļa obligātā apdrošināšana (tās cena katram apdrošinātājam var atšķirties, ņemot vērā dažādus parametrus)



KASKO apdrošināšanas polise (pēc paša vēlmes, jo nav obligāta)



tehniskie izdevumi (tehniskā apkope, eļļas, bremžu un citu šķidrumu maiņa).

#7 Preces atgriešana un garantija

Daudz drošāk ir veikt pirkumu pie tirgotāja, kas nodrošina preces garantiju, jo tas rada uzticamību, ka ar preci viss būs kārtībā, bet ja nē, tad saņemsi nepieciešamo palīdzību. Protams, tik pat nozīmīga ir preces atgriešana, sevišķi tādos gadījumos, ja pirmo reizi, ko tādu iegādājies, bet ne visam tādu iespēju var nodrošināt. Parasti lietoti auto, dzīvokļi vai mājas ir tās lietas, ko nevarēsi atgriezt atpakaļ, bet tāpēc jau šim pirkumiem ir jābūt pārdomātiem.



Gatavošanās lieliem pirkumiem mēdz radīt galvassāpes, bet ar vēsu prātu un loģisku domāšanu, pieņemsi pareizo lēmumu. Ja jauna automašīna ir tas, par ko sapņo, tad apskati BRC autocentrs plašo klāstu, kur ikviens atradīs savām vēlmēm un budžetam piemērotu variantu, jo tiek piedāvāti lietoti auto no visas Eiropas.



