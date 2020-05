Deklarācija atklāj summu, ko pērn uzkrājis kultūras ministrs Nauris Puntulis

Saeima Puntuli kultūras ministra amatā apstiprināja 2019.gada 8.jūlijā, bet līdz tam viņš bija Rīgas domes deputāts. Attiecīgi algā no Valsts kancelejas viņš kā kultūras ministrs saņēmis 31 838 eiro, bet kā Rīgas domes deputāts - 7052 eiro. 2019.gadā Puntulis saņēmis arī pensiju 4209 eiro apmērā

Pagājušajā gadā ministra kopējie ienākumi bijuši aptuveni 56 000 eiro. Ienākumus viņš guvis arī no radošās darbības kā operdziedātājs: Latvijas Nacionālā opera un balets viņam algā samaksājusi 10 216 eiro, 300 eiro stipendiju viņš saņēmis no Teodora Reitera fonda, 444 eiro honorāru - no Kuldīgas Kultūras centra, 222 eiro - no Ādažu novada domes, 132 eiro - Latvijas Nacionālā opera un balets, 445 eiro - Jūrmalas Kultūras centrs, 1166 eiro - SIA "Forte Production".

Deklarācijā kā citi ienākumi deklarēti 426 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda, savukārt no saimnieciskās darbības un komercdarbības Puntulis saņēmis nepilnus piecus eiro no SIA "Latagro Trade".

Kultūras ministra īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā, zeme un ēkas Carnikavas novadā un Rojas novadā. Viņam pieder arī būve Talsu novadā. Kopīpašumā Puntulim pieder zeme Jumpravas pagastā.

Politiķim pieder 2006.gadā ražota motorlaiva "Terhi Vario T45", 1967.gadā ražota motorlaiva "Kazanka", kā arī 2007.gadā ražota vieglā automašīna "Nissan Qashqai".