Veikalu tīkla „top!” uzņēmēji SIA „Firma Madara 89” un AS „LPB” vieni no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā

“Lepojamies, ka ar godīgu komercpraksi esam spējuši sniegt atpakaļ mūsu Latvijai tik lielu labumu valsts kopbudžetā. Visiem veikalu tīkla „top!” pārstāvošajiem uzņēmumiem, ne tikai „Lursoft” topa augšgalā esošajiem, ir būtiska nodokļu maksāšana, jo šādā veidā ne tikai spēlējam pēc noteikumiem, bet dodam atpakaļ mūsu valstij un ceļam visu mazumtirdzniecības nozares prestižu. Ievērojamais nodokļos nomaksātais apjoms, ir viens no apliecinājumiem, ka esam lielākais vietējiem Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls Latvijā un pateicamies ikvienam, kas ikdienā atbalsta vietējos uzņēmējus,” atklāj veikalu tīkla “top!” mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte.

SIA “Firma Madara 89” viens no Latvijas lielākajiem pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem ar 100% vietējo kapitālu, kas savas pastāvēšanas laikā ir veiksmīgi attīstījies un pilnveidojies, kā arī ir vietējā veikalu tīkla “top!” lielākais partneris, kas šogad atzīmēja 27. dzimšanas dienu. Šo gadu laikā atvēris jau 102 veikalus “top!”, 11 “Labais”, 6 “Skapis” un 3 “Pasēdnīca” dažādās Latvijas pilsētās un ciemos, kā arī nodrošina preču piegādi no diviem loģistikas centriem Rīgā un Smiltenē, kopumā nodrošinot vairāk nekā 1500 darba vietas.

AS “LPB” ir viens no veikalu tīkla “top!” radītājiem, kas 2000. gadā Liepājā atvēra pirmo veikalu “top!”. AS “LPB” dibināta 1992. gadā un ir 100% vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu. Savā pastāvēšanas laikā atvērusi 42 veikalus, no tiem 13 “top!”, 26 “mini top!” un 3 “LABAIS” dažādās Latvijas pilsētās. AS “LPB” pieder vairāk nekā 80 nekustamie īpašumi un tirdzniecības centri, lielākie no tiem: Liepājā TC “Baata” un TC “XL SALA”, kā arī maizes un konditorejas izstrādājumus ražotne - maiznīca “Priekule”.

Par veikalu tīklu “top!”

Veikalu tīkls “top!” ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi “top!” Latvijā šobrīd darbojas 198 pārtikas veikali, no tiem 118 “top!” un 80 “mini top!”, kuri pieder 13 vietējiem uzņēmumiem: SIA “Firma Madara 89”, AS “LPB”, SIA “Dekšņi”, SIA “Mārksmens”, SIA “Madara 93”, SIA “Krista-A”, AS “Roga-Agro”, SIA “G.A.L.”, SIA “Ogres Prestižs”, SIA “Pārtikas veikalu grupa”, SIA “SP”, SIA “Palmas-S” un SIA “LM Jūrmala”. Kopumā tiek nodrošināts vairāk nekā 4000 darbavietu, atbalstot vietējos ražotājus un piegādātājus visā Latvijā.