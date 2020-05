Vērienīgā projekta realizācijas ietvaros t/c Origo kopējā platība pieaugusi no 35.5 līdz 81.8 tūkstošiem kvadrātmetru. 35.7 tūkstoši kvadrātmetru tiks atvēlēti tirdzniecības telpām, savukārt 11.1 tūkstotis kvadrātmetru aizņems ar jaunākās paaudzes tehnoloģijām aprīkoti A klases biroji un darījumu telpas – biznesa centrs Origo One. Būvniecības projekta ietvaros arīdzan paplašināta pazemes autostāvvieta, nodrošinot vietu līdz 130 automašīnām, tostarp elektromobiļiem, kā arī izvietota ietilpīga, droša un viegli sasniedzama velonovietne 66 velosipēdiem (papildus pieejami arī 27 velostatīvi publiskajā ārtelpā). Sniedzot ieguldījumu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, Linstow Center Management drīz pabeigs darbu pie Elizabetes un Satekles ielu krustojuma pārbūves, jau ierīkotās regulējamās gājēju pārejas papildinot ar kreisā pagrieziena luksoforu, pilnu horizontālo marķējumu un velojoslu pāri Satekles ielai, tai pat laikā saglabājot un padarot daudz drošākas manevrēšanas iespējas arī motorizētajiem transportlīdzekļiem. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada vasarai.

Foto: Skonto būve

SIA Linstow Center Management valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds: “Patlaban noslēdzies pirmais projekta posms. Tirdzniecības centra paplašinātajā ēkā iepirkšanās būs vēl ērtāka, pateicoties plašajam piedāvājumam, tostarp Rīgas centrā vislielākajam pārtikas veikalam Rimi Hyper, kā arī tādiem Latvijā iemīļotiem zīmoliem kā Reserved, Lindex, Euronics, Sportland, Skechers un daudziem citiem. Ir ieguldīts milzīgs darbs, lai īstenotu plānotās ieceres. Lepojamies, ka lielās pārmaiņas un jauninājumi nodrošinās ne tikai īpaši komfortablu darba vidi, iepirkšanās pieredzi un vides pieejamību, bet, esam pārliecināti, ka tās sniegs arī pozitīvu impulsu visas apkaimes infrastruktūras attīstībā.”

Foto: Skonto būve

Tirdzniecības centra jaunajā ēkā apmeklētājiem būs pieejami vairāki jauni veikali un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Reserved, Lindex, Sinsay, Euronics, Skechers, Smartserviss, Vizionette, Boost Juicebar, IQOS, kā arī jau iemīļoti zīmoli, tostarp pilsētas centrā lielākais Rimi Hyper, Drogas, Jānis Roze, BITE, Terranova, Cropp, House, Meta, Monton, Sportland, NS King, GoldLight, Elche, Eiropas apavi zīmolu veikali un citi. Rudenī ēdināšanas pakalpojumu klāstu papildinās arī restorāni Vapiano un KFC.

Foto: Skonto būve

Ambiciozās būvniecības ieceres projekta autors SIA Depo Projekts valdes priekšsēdētājs Uldis Zanders un uzņēmuma līdzīpašniece, arhitekte Inga Piņķe skaidro: “Īpašumu attīstīšana Rīgas centrā allaž ir ļoti komplekss darbs. T/c “Origo” un “Origo One” atrašanās vieta pilsētā ir daudzu un dažādu plānu un interešu krustpunkts. Projekta risinājumus tieši vai pastarpināti vērtē pilsētas attīstības plānotāji, vēstures mantojuma sargātāji, pilsētas ielu un krustojumu apsaimniekotāji, Rail Baltica plānotāji un daudzi citi, kuru atbildības, darbs vai vienkārši dzīve ir saistīti ar pašu galvaspilsētas sirdi. Izveidojot jauno biroju un tirdzniecības centru, LCM ir ieguldījis lielus finanšu un cilvēku resursus ne tikai sava biznesa attīstībā, bet arī pilsētas izaugsmē un infrastruktūras sakārtošanā.”

Foto: Skonto būve

Savukārt projekta interjera dizaina izstrāde uzticēta Latvijas Dizaineru savienības Gada balvu laureātam, arhitektūras un interjera dizaina kompānijai ar 25 gadu plašu starptautisko pieredzi SIA Xcelsior. Tās dibinātājs un konkrētā projekta interjera dizaina vadītājs Arturs Martinsons skaidro: “Jaunās ēkas interjers reprezentē absolūti jaunu “Origo” tēlu - harmonisku, mūsdienīgu un ilgtspējīgu. Interjera projekts ir īstenots, balstoties uz progresīvākajām mūsdienu interjera dizaina tendencēm un klienta nepārprotamu vēlmi iegūt ēku ar augstvērtīga dizaina pievienoto vērtību. Interjera tēlā esam ietvēruši atsauces uz konkrētās vietas vēsturisko, šī brīža un nākotnes vidi – veco Pasta ēku, Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un Stacijas laukumu, RailBaltica. “Origo” interjera koncepcija ir balstīta uz jaunas iepirkšanās pieredzes radīšanu, pielīdzinot to nesteidzīgam ceļojumam laikā un telpā. Apdares materiālus esam izvēlējušies ar domu, ka tiem ir jābūt ilgmūžīgiem un vizuāli baudāmiem arī novecojot.”

Projekta būvdarbus veica SIA Skonto Būve. Valdes loceklis Juris Pētersons stāsta: "Tirdzniecības centra “Origo” jaunā piebūve ir uzskatāms piemērs ilgtspējīgas būvniecības standartu piemērošanai gan ēkas projektēšanas posmā, gan pašā būvniecībā. Projektā mēs izmantojām mūsdienīgas tehnoloģijas un risinājumus, kas ļauj būtiski optimizēt ēkas uzturēšanas izmaksas, vienlaikus iekštelpās radot patīkamu klimatu. Esam pateicīgi pasūtītājam par doto iespēju strādāt pie projekta, kas ir piemērs ilgtspējīgai, kvalitatīvai un energoefektīvai būvniecībai Latvijā".

Jaunais t/c Origo komplekss jau projektēšanas stadijā ieguvis pasaulē vadošās ēku ilgtspējas novērtēšanas metodes BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikātu ar vērtējumu – teicami. Ņemot vērā augstās prasības, īpaši nozīmīga loma ir ne tikai būvniecības standartu ievērošanai, bet arī projektēšanas un būvniecības procesa caurspīdīgumam, materiālu izvēlei, to ilgmūžībai, iekštelpu klimata kvalitātei, objekta sasniedzamībai un citiem faktoriem. Projekta BREEAM sertifikācijas mērķu sasniegšanai un šī procesa vadībai ir piesaistīts pieredzējis BRE Global sertificēts angļu speciālists Hadley Barrett.

“Origo” paplašināšanas projekta īstenotāji

“Origo” paplašināšanas projektu realizē norvēģu nekustamo īpašumu attīstīšanas un apsaimniekošanas kompānija “Linstow Center Management” sadarbībā ar galveno būvdarbu veicēju SIA “Skonto būve” un projektētājiem - PS “Arcade” (arhitektu biroju SIA “DEPO projekts” un SIA “Jensen Consult un Arhis inženieri”) un interjera dizaina autoru SIA “xcelsior”. Būvniecības tehnisko uzraudzību veica uzņēmums SIA “CMB”, BREEAM sertifikāciju veica SIA “IB&P konsultācijas” un OÜ “Oxford Sustainable”. Objekta īpašnieks – SIA “Attīstības aģentūra” (Linstow AS).

Par SIA “Linstow Center Management”

LCM ir viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem un apsaimniekotājiem Baltijā, kas šajā tirgū darbojas kopš 1996. gada. LCM apsaimnieko un attīsta Latvijas tirdzniecības centrus Alfa, Origo un Mols, kā arī lielāko tirdzniecības centru Igaunijā - Ülemiste. Rīgas pilsētas centrā LCM attīsta mūsdienīgu, dabas un sociālajai videi draudzīgu pilsētas kvartālu. 2019. gadā t/c Origo un biznesa centrs Origo One projektēšanas stadijā ir ieguvuši starptautiski atzītās ilgtspējīguma novērtēšanas metodes BREEAM sertifikātus. 2020. gadā atvērta paplašinātā tirdzniecības centra Origo ēka ar modernu biznesa centru Origo One.