Latviešu veloceļotājs uzbūvē māju uz riteņiem un pievērš ārzemju preses uzmanību

"Tas savā ziņā ir kravas trīsritenis un arī neliela māja. Tajā var gulēt divi cilvēki, tā ir aprīkota ar virtuvi un dažādiem citām iekārtām - ventilatoru, lukturiem un visu ko citu. Var uzlādēt savas ierīces, un komfortabli nakšņot. Tā ir arī neliela laiva," par savu izgudrojumu stāsta Aigars.

Lauža start-up kompānija "Zeltiņi" ir izstrādājusi prototipu "Z-Tritonam". (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tā nu viņš nolēma radīt "Z-Triton" - trīsriteni, laivu un nelielu mājiņu vienā objektā.



Lauža start-up kompānija "Zeltiņi" ir izstrādājusi prototipu "Z-Tritonam", transportlīdzeklim, kas ir aprīkots ar 250 vatu akumulatoru, saules paneļiem un elektriskās laivas motoru. Trīsritenī ir divas sēdvietas, kā arī papildu vieta sunim vai mazam bērnam. Ar pilnībā uzlādētām baterijām tas var nobraukt līdz pat 40 kilometriem pa sauszemi un vēl 10 kilometrus ūdenī.

"Tas ļauj pārvietoties pa zemi un ūdeni. Transportlīdzeklis sniedz savā veidā unikālu pieredzi, jo tam nav alternatīvas. Ar tā palīdzību var pilnībā izbaudīt dabu," turpina ceļotājs.

Lauzis uzskata, ka šis hibrīdtransportlīdzeklis ir lieliski piemērots dabas mīļotājiem. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Lauzis uzskata, ka šis hibrīdtransportlīdzeklis ir lieliski piemērots dabas mīļotājiem, pasaules apceļotājiem un pandēmijas laikā varētu kļūt par labu risinājumu aktīvai pašizolācijai.

"Tas ir diezgan liels papildinājums manam velosipēda ceļojumam. Nodomāju, ka man nevajag neko tādu, kas būtu grūti vadāms, jo es nominos 30 tūkstošus kilometru, to visu paveicot ar kāju spēku. Tāpēc nodomāju, ka uzbūvēšu elektrisku velosipēdu, kas varētu transportēt daudzas lietas. Vēlējos uzbūvēt nelielu māju, jo teltis jau man bija apnikušas. Tāpat arī ūdens šķērsošana, jo to ar velosipēdu izdarīt nevar. Tad nodomāju, kāpēc to visu neapvienot vienā objektā," stāsta Aigars.

"Z-Tritons" ir aprīkots arī ar elektriskās laivas motoru. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Lauzis plāno uzlabot dizainu un padarīt trīsriteni videi vēl draudzīgāku. Papildus saules paneļiem, kas jau ir iekļauti prototipā, dizainers plāno izgatavot transportlīdzekļa virsbūvi no kaņepāju stikla šķiedras un lielāko daļu detaļu ražot Latvijā, izmantojot 3D printeri.

"Ar pilnībā uzlādētām baterijām jūs varat nobraukt līdz pat 40 kilometriem pa sauszemi un pēc tam vēl 10 kilometrus ūdenī. Tad jāatrod piemērota vieta, kur transportlīdzekli uzlādēt, līdz atkal var turpināt ceļojumu. Ar to var doties ceļojumā apkārt pasaulei. Tas ir viens no scenārijiem. Droši vien ticamāks ir scenārijs, ka tas vairāk domāts brīvdienu izbraucieniem, kur kāds ceļotājs vai savvaļas fotogrāfs dodas dabā, iebrauc ezerā un iemūžina lieliskus putnu un dzīvnieku attēlus," par savu ideju stāsta Aigars.