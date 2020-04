Pandēmijas ietekmē ministrijās atbrīvojušies trīs miljoni eiro

Iepriekš Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) izdeva rezolūciju visiem ministriem pārskatīt valsts iestāžu izdevumus un neizlietoto finansējumu novirzīt Covid-19 seku mazināšanai. "Covid-19 pandēmijas rezultātā ir virkne pasākumu, kas šogad ir atcelti un nenotiks. Esmu uzdevis ministriem pārskatīt valsts iestāžu izdevumus. Neizlietoto finansējumu valdība novirzīs Covid-19 seku mazināšanai. Esmu aicinājis uz šādu rīcību arī neatkarīgās valsts institūcijas," pauda Kariņš.

FM apkopojusi ministriju iesniegto informāciju par izdevumu pārskatīšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un tie kopumā veido ap trim miljoniem eiro. Sasummējot šos līdzekļus ar marta sākumā ministrijās atbrīvotajiem līdzekļiem 1,4 miljonus eiro apmērā, kopumā izdevumu pārskatīšanas rezultātā ir rasti aptuveni 4,4 miljoni eiro.

FM patlaban vēl nesniedz detalizētu informāciju par to, kurās ministrijās un programmās rasts visvairāk līdzekļu, tomēr nauda Covid-19 krīzes mazināšanas pasākumiem gūta no līdzekļiem, kas bija ieplānoti ministriju un to resoru darbinieku komandējumiem, kā arī dažādām budžeta programmām.

Vienlaikus FM atzina, ka atsevišķas ministrijas starp atbrīvotajiem līdzekļiem nav ietvērušas to naudu, kas atbrīvojusies, pārceļot šī gada pirmajā pusgadā plānotos pasākumus, piemēram, sporta un kultūras jomās. Turklāt Ministru kabinets iepriekš pieņēma lēmumu, ka konkrēti pasākumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. Šogad plānotie XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiks pārcelti uz 2021.gadu. Šo svētku norisei bija piešķirti piešķirti 4,7 miljoni eiro.

FM piebilda, ka budžeta likums neļauj ministrijām šī gada budžeta ietvaros piešķirtos līdzekļus pārcelt uz nākamajiem gadiem.

Patlaban FM vēl analizē ministriju iesniegto informāciju par izdevumu pārskatīšanu un maija sākumā par tiem spriedīs finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītajā darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam, kas informāciju apkopos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 13.marta līdz 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne aizliegumu un ierobežojumu, kas atstāj negatīvu ietekmi uz daudzām uzņēmējdarbības nozarēm. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, valdība un Saeima lēmusi par dažādām atbalsta formām uzņēmējiem un krīzes dēļ bez darba un ienākumiem palikušajiem cilvēkiem.