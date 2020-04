Labklājības ministrija: "RB Cafe" turpina saņemt valsts atbalstu cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka Labklājības ministrija turpina atbalstīt sociālos uzņēmumus. SIA “RB Cafe” krīzes situācijā saskāries ar tādām pašām problēmām kā citi šīs nozares uzņēmumi, tomēr tam joprojām pieejams grantu finansējums. Darbiniekiem, kuri saņem algu no projekta līdzekļiem, dīkstāves pabalsts nepienākas.

“Vērtējot dīkstāves pabalstu piešķiršanu, tiek vērtēti konkrēti kritēriji, no kuriem galvenais ir apgrozījuma samazinājums. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo elastīgāku pieeju kritēriju noteikšanai. Vienlaikus SIA “RB Cafe” turpina saņemt valsts finansējumu (grantu) cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai un atlīdzības izmaksu segšanai, neraugoties uz to, ka uzņēmums darbu apturējis. Valdība 31. martā ir pieņēmusi regulējumu, kas ārkārtējās situācijas laikā pieļauj atlīdzību izmaksu no ES fondiem, pat ja projektā iesaistītie darbinieki ir dīkstāvē.”

2018. gada 22. oktobrī Labklājības ministrija SIA “RB Cafe” piešķīra sociālā uzņēmuma statusu, savukārt, finanšu institūcija “Altum” uzņēmumam piešķīra grantu 107 816,40 eiro apmērā (atlīdzībām, apgrozāmajiem līdzekļiem, investīcijām - periodam no 08.03.2019 līdz 30.04.2021). Kārtējo granta maksājumu (kas paredzēts arī darba algām) uzņēmums saņēmis šā gada 7. aprīlī. Lai gan uzņēmums ir pieņēmis lēmumu uz krīzes ierobežojumu laiku slēgt kafejnīcu, atbalsta programma turpinās.

“RB Cafe” - restorānu un izbraukuma ēdināšanas uzņēmums, kas nodarbina personas ar garīgā rakstura traucējumiem (darba integrācijas sociālais uzņēmums). Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” dibināts uzņēmums. Biedrības dienas aprūpes centra mācību virtuvē tiek iemācīti konditorejas palīgdarbi, kas dod iespēju apmācītajām personām strādāt algotu darbu sociālajā uzņēmumā.

Kopumā uz 01.04.2020. Sociālo uzņēmumu reģistrā ir 97 aktīvi uzņēmumi, no tiem 33 sociālie uzņēmumi ir saņēmuši Altum grantu. Kopā ar tiem uzņēmumiem un organizācijām, kas reģistrējās pirms Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanās (01.04.2018.), Altum izsnieguši (noslēgts līgums) 66 grantus par kopējo summu, kas pārsniedz 4 miljonus eiro. Viena projekta atbalstāmā summa ir no 5000 eiro līdz 200 000 eiro.