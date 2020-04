Absurdu iemeslu un likumu nepilnību dēļ atsaka dīkstāves pabalstu: invalīdiem, bērnu izklaidētājiem, istabenēm un citiem

Šiem uzņēmumiem ieņēmumi un peļņa loģiski šī gada martā bija lielāki nekā 2019. gada martā, kad tie neveica saimniecisko darbību. Tomēr Valsts ieņēmumu dienests (VID) tiem nevar piešķirt dīkstāves pabalstus, jo to nepieļauj valdības noteikumi. Tikmēr uzņēmēji neslēpj sašutumu, daļa pat savu agresivitāti par tik stulbu nosacījumu, jo rēķini, kā gribi, strādājošam uzņēmējam un darbiniekam būs daudzkārt lielāki ienākumi, salīdzinot ar laiku, kad uzņēmums skaitījās tikai “uz papīra”.

Nepieciešams mainīt noteikumus

Šādā absurdā situācijā nonākuši un praktiski bez iztikas līdzekļiem palikuši daudzi jo daudzi – gan invalīdus nodarbinājusī kafejnīca “RB Cafe”, gan bērnu parks “Fun park”, gan viesnīca “Marriot”, gan citi uzņēmumi, kuri par šo pāridarījumu skaļu traci neceļ un to pacieš sakostiem zobiem.

Gan ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, gan premjers Krišjānis Kariņš atzinis, ka notikušais gluži taisnīgi nav un solījuši situāciju risināt, lai godīgie uzņēmumi, kuri maksājuši visus nodokļus spētu pārziemot koronavīrusa izraisīto krīzi un netiktu apdalīti. Iespējams, ka drīzumā tiks pieņemti kādi grozījumi vai papildināti valdības rīkojumi un apdalītie uzņēmumi varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstiem. Premjers Krišjānis Kariņš paziņojis: “Ir jāturpina attīstīt ieņēmuma dienesta algoritmu, (..) lai tomēr elastīgāk skatās, pēc būtības. Jāatceras, ka šī ir pilnīgi jauna sistēma, ļoti īsā laikā izveidota, un es atzīšu, ka viena otra nepilnība ir”.

Kopš marta beigām jau vairākkārt ir mainīti jeb papildināti valdības noteikumi par dīkstāves pabalstu piešķiršanu. Piemēram, aprīļa sākumā tika noteikts, ka uz dīkstāves pabalstu – līdz 700 eiro mēnesī var pretendēt arī uzņēmumu, kas jaunāki par gadu, darbinieki, gan arī invaliditātes pensiju saņēmēji, kuri līdz tam bija izslēgti no pabalstu saņēmēju loka. Pašlaik dīkstāves pabalsti vairāk nekā piecu miljonu apmērā izmaksāti gandrīz 20 000 darbinieku no 3560 uzņēmumiem, bet 2240 uzņēmumiem un 877 pašnodarbinātajiem tie atteikti (21. aprīļa dati).

“Nav vajadzīga pozēšana un liekulīgi smaidi”

41 Foto Rīgā atvērta kafejnīca, kur darbus veic cilvēki ar invaliditāti +37 Skatīties vairāk

Plašu ievērību izpelnījās VID atteikums dīkstāves pabalstu izmaksāt sociālajam uzņēmumam – kafejnīcai “RB Cafe”, kura pārsvarā nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Atteikums formulēts ar to, ka kafejnīca šī gada martā nopelnījusi vairāk nekā pērn, kad uzņēmums bija dibināts, bet reāli vēl nestrādāja. Uzņēmuma īpašniece ir biedrība “Rūpju bērns”, kas kafejnīcas durvis pirmoreiz vaļā vēra pagājušā gada vasarā, bet “uz papīra” to dibināja 2018. gadā.

Kafejnīcas vadītājs Māris Grāvis skaidroja, ka pēdējā gada laikā apgrozījums kāpa, jo “uzņēmums ir dibināts 2018. gadā, bet sākotnējo periodu pavadījām sagatavošanās darbos. 2019. gada martā mēs vēl nestrādājām, un tā rezultātā mums bija pavisam niecīgi vai nebūtiski ieņēmumi un apgrozījums”.

Tā ir (nu jau bija, jo pašlaik kafejnīca ir slēgta) pirmā kafejnīca Baltijā, kur gandrīz visus procesus ar nelielu atbalstu veica cilvēki ar funkcionāliem vai intelektuālās attīstības traucējumiem, piedāvāja konditorejas izstrādājumus, kafiju un telpu dažādiem pasākumiem.

Kafejnīcas pārstāvji ziņoja: “Konditorejā strādāja 12 cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, tajā skaitā, ar garīgiem traucējumiem. Uzņēmuma vadītāja mērķis ir pierādīt, ka cilvēki ar ierobežotām spējām var būt labi darbinieki. Diemžēl mūsu valdība uzskata citādāk, tāpēc šiem cilvēkiem palīdzības nebūs!

Domāju, ka nav jāraksta, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir daudz grūtāk dzīvot nekā pārējiem. Vienkārši tāpēc, ka viņi atšķiras. Viņi ir neaizsargāti, nevainīgi cilvēki, kuriem palīdz visās civilizētajās valstīs. Civilizētajās... Bet mūsu ierēdņi un prezidents var tikai stāvēt blakus un fotografēties, lai uzlabotu savu personīgo tēlu. Tomēr šiem cilvēkiem ir nepieciešama reāla palīdzība un atbalsts, nevis pozēšana un liekulīgi smaidi!”

Visticamāk, lielā mērā pēc “RB Cafe” publiski paustā sašutuma valdība otrdien arī nolēma, ka nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai paplašinātu dīkstāves pabalstu saņēmēju loku.

Tikmēr Labklājības ministrija norāda, ka sociālais uzņēmums SIA “RB Cafe”, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, turpina saņemt Eiropas Sociālā fonda finansējumu gan algu kompensācijai, gan apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka Labklājības ministrija turpina atbalstīt sociālos uzņēmumus. SIA “RB Cafe” krīzes situācijā saskāries ar tādām pašām problēmām kā citi šīs nozares uzņēmumi, tomēr tam joprojām pieejams grantu finansējums. Darbiniekiem, kuri saņem algu no projekta līdzekļiem, dīkstāves pabalsts nepienākas. “Vērtējot dīkstāves pabalstu piešķiršanu, tiek vērtēti konkrēti kritēriji, no kuriem galvenais ir apgrozījuma samazinājums. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo elastīgāku pieeju kritēriju noteikšanai. Vienlaikus SIA “RB Cafe” turpina saņemt valsts finansējumu (grantu) cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai un atlīdzības izmaksu segšanai, neraugoties uz to, ka uzņēmums darbu apturējis. Valdība 31. martā ir pieņēmusi regulējumu, kas ārkārtējās situācijas laikā pieļauj atlīdzību izmaksu no ES fondiem, pat ja projektā iesaistītie darbinieki ir dīkstāvē.”

2018. gada 22. oktobrī Labklājības ministrija SIA “RB Cafe” piešķīra sociālā uzņēmuma statusu, savukārt, finanšu institūcija “Altum” uzņēmumam piešķīra grantu 107 816,40 eiro apmērā (atlīdzībām, apgrozāmajiem līdzekļiem, investīcijām - periodam no 08.03.2019 līdz 30.04.2021). Kārtējo granta maksājumu (kas paredzēts arī darba algām) uzņēmums saņēmis šā gada 7. aprīlī. Lai gan uzņēmums ir pieņēmis lēmumu uz krīzes ierobežojumu laiku slēgt kafejnīcu, atbalsta programma turpinās.

Pabalstus atsaka gan viesnīcai, gan bērnu parkam

Ar identiskām problēmām saskārušies arī citi uzņēmumi, piemēram, viesnīcas “Hotel by Marriott Riga” darbinieki. Viesnīcu oficiāli atvēra tikai pagājušā gada vasarā, bet “uz papīra” tā strādā jau vairākus gadus.

Viesnīcas pārvaldnieks SIA “Legendhotels Latvija” ziņo: “SIA tika dibināts 2009. gada aprīlī. No 2018. gada februārim līdz 2019. gada jūnijam viesnīca bija slēgta, jo tajā tika veikta renovācija. Tikai pērnā gada 17. jūnijā renovētā viesnīca atsāka uzņemt viesus”.

Neapskaužamā situācijā nonācis arī bērnu atrakciju parks “Fun park” Pārdaugavā. Tā vadītājs Klāvs Majors “Facebook” raksta: “SIA “Fun park” pieteicās dīkstāves pabalstam, lai vismaz darbinieki saņemtu kaut kādu atbalstu šajā nožēlojamajā laikā, jo parks ir slēgts no 16. marta. Un saņēmām atteikumu, kas balstīts uz to, ka iepriekšējā gada martā mūsu apgrozījums ir bijis 0. VID tādējādi secina, ka komercsabiedrības ieņēmumi no saimnieciskās darbības nav samazinājušies. Netiek ņemts vērā, ka “Fun park” tika atvērts tikai 2019. gada oktobrī. Līdz tam notika būvniecība, tika iepirktas iekārtas, lai parks varētu sākt strādāt un atvērties publikai gada beigās. Papildus tam visam, netiek ņemts vērā, ka esam bērnu atrakciju parks un mūsu darbība, sakarā ar valsts lēmumu izsludināt krīzes stāvokli, ir aizliegta!

Saistītās ziņas Dīkstāves pabalstus rosina ļaut saņemt vairākās darba vietās Vai tiesu izpildītāji arī no dīkstāves pabalstiem atvelk parādus? Kāda uzņēmuma darbiniekam dīkstāves pabalstā izmaksāti 4 eiro

Lēmuma pārsūdzēšana mums neko negarantē, jo, redz, Ministru kabineta noteikumi ir tādi, kādi ir. Ko tikmēr darīt, par ko ēst mūsu darbiniekiem?

Par nostrādātajiem mēnešiem kopš 2019. gada oktobra beigām, valstij dažādos nodokļos esam samaksājuši vairāk nekā 30 000 eiro. Kam mēs to visu maksājam, ja pat nevarat piešķirt nieka 700 eiro darbinieku pabalstiem?”

Cerība uz izmaiņām ir

Trešdien, 22. aprīlī, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs iesniedza vairākus priekšlikumus finanšu ministra Jāņa Reira vadītajā uzņēmējdarbības un nodarbināto darba grupā, lai dīkstāves pabalstam būtu iespējams kvalificēties visiem uzņēmējiem un darba ņēmējiem, kas godīgi maksājuši nodokļus, bet šobrīd Covid-19 dēļ ir spiesti pārtraukt savu saimniecisko darbību. Vitenbergs rosinās mainīt dīkstāves pabalsta regulējumu un paplašināt atbalsta saņēmēju loku.

Ministrs pauda: “VID apkopotā statistika rāda dramatisku ainu – dīkstāves pabalsts ir atteikts apmēram 40% nodokļu maksātāju, kas kādu noteikto kritēriju dēļ šim valsts atbalsta veidam nekvalificējas. Tāpēc ir steidzami jāpārskata dīkstāves pabalsta regulējums, kā arī jāpaplašina atbalsts uzņēmējiem, kuri veic saimniecisko darbību arī vīrusa izraisītajā krīzes laikā.”

Tikmēr VID rīkojas strikti pēc “likuma burta” un nekomentē atsevišķu uzņēmumu, kuriem liegts dīskstāves pabalsts, situācijas. VID Preses dienests Jauns.lv informē:

“Atturēsimies komentēt konkrētu gadījumu, jo, tāpat kā līdz šim, VID iespējas publiski sniegt informāciju par konkrētiem uzņēmumiem ierobežo likuma par Nodokļiem un nodevām 22. pants. VID piemēro atbalsta pasākumus atbilstoši valdības pieņemtiem un apstiprinātiem MK noteikumiem.

Ņemot vērā īpašo situāciju, kopš 24. marta pieņemtie valdības noteikumi vairākkārt tikuši operatīvi mainīti un papildināti, paredzot sniegt atbalstu aizvien jaunām uzņēmēju grupām. Interesēties par iespēju mainīt vai papildināt noteikumos ietvertos kritērijus dīkstāves pabalsta piešķiršanai var vēršoties pie likumdošanas instancēm, kuras atbildīgas par likumdošanas normu redakciju”.