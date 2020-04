Akciju cenas pieaug pēc plāniem mīkstināt Covid-19 ierobežojumus

Bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaits ASV pagājušajā nedēļā saruka par 1,37 miljoniem, taču šis kritums bija mazāks par prognozēto. Lielbritānijā saruka mazumtirdzniecības apjoms.

Šīs negatīvās ziņas tomēr nebija negaidītas, atzina analītiķi.

"Tirgus skatās uz priekšu un saprot, ka mums ar to jātiek galā, un gaida vismaz mēģinājumu atvērt ekonomiku," sacīja "Prudential Financial" galvenā tirgus stratēģe Kvinsija Krosbija.

Tam piekrita "AvaTrade" analītiķis Naīms Aslams, sakot, ka "investori atmet pesimismu un ir gatavi fokusēties uz pozitīvākām lietām".

Bija gaidāms, ka ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdienas vakarā paziņos par soļiem ekonomikas atkalatvēršanai. Biznesa līderi gan atzīst, ka ir svarīga plaša Covid-19 testu veikšana, pirms ekonomika varētu būtiski virzīties uz normalizēšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,1% līdz 23 537,68 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 2799,55 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,7% līdz 8532,36 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 5628,43 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 10 301,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 4350,16 punktiem. Milānas biržas indekss FTSE MIB pieauga par 0,3% līdz 16 768,14 punktiem, bet Madrides biržas indekss IBEX 35 saruka par 1,1% līdz 6763,40 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien nemainījās un bija 19,87 ASV dolāri par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,5% līdz 27,82 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0910 līdz 1,0830 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2518 līdz 1,2448 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,46 līdz 107,81 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,15 līdz 87,02 pensiem par eiro.