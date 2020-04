No amata atkāpusies lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce

Līces pēdējā darba diena amatā ir trešdien.

Lidostas valdes priekšsēdētāja norādīja, ka kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas lidostas komanda ar milzīgu atdevi ir strādājusi, ne tikai lai atbalstītu mediķus epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā un nodrošinātu lidostas operatīvo darbību repatriācijas un citu atļauto reisu apkalpošanā, bet arī lai optimizētu finanšu resursus krīzes pārvarēšanai un izstrādātu darbiniekiem un uzņēmumam labvēlīgāko pēckrīzes atjaunošanas plānu.

Lidosta "Rīga" ir izstrādājusi un apstiprinājusi pasākumu kopumu uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārkārtējā situācijas apstākļos un darbības atsākšanai ilgtermiņā, un sagatavojusi iesniegšanai valdībā priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem krīzes seku pārvarēšanai.

Līce pauda, ka pašreiz ir noslēdzies pirmais krīzes pārvarēšanas posms un ir paveikts viss nepieciešamais uzņēmuma "ieziemošanai" un nākotnes attīstības nodrošināšanai.

"Tas ir prasījis lielus emocionālos un fiziskos resursus no visiem lidostas darbiniekiem, arī no manis. Tādēļ, apzinoties izaicinājumus, kas sagaida uzņēmumu nākotnē, esmu pieņēmusi lēmumu un no 15.aprīļa veselības iemeslu dēļ nolieku valdes priekšsēdētājas pilnvaras. Brīdī, kad krīze beigsies un aviācijas nozare sāks atjaunoties, būs veicams milzīgs darbs, lai saglabātu un noturētu līderpozīcijas, ko lidosta "Rīga" ir izcīnījusi līdz šim," pauda Līce.

Viņa arī uzsvēra, ka tam būs vajadzīga pilna atdeve no uzņēmuma vadītāja, tāpēc, pieņemot šo lēmumu, viņa vēlas, lai uzņēmuma padomei un akcionāram būtu pietiekami laika izvēlēties labāko pēcteci iesāktā darba turpināšanai.

Lidostas valdes priekšsēdētāja norādīja, ka apstākļos, kad uzņēmuma darbība ir faktiski apturēta un ieņēmumu apmērs samazinājies par 98%, lidostas "Rīga" iepriekšējo gadu labie finanšu rezultāti ir devuši iespēju maksimāli samazināt atlaižamo darbinieku skaitu, vienlaikus radot iespējami labvēlīgus apstākļus tiem lidostas darbiniekiem, kas turpinās darbu uzņēmumā.

Viņa skaidroja, ka ir darīts viss iespējamais, lai saglabātu kolektīva kodolu - lidostas profesionāļus, kuru ieguldījums būs nenovērtējams, kad, krīzei beidzoties, ļoti spēcīgas konkurences apstākļos vajadzēs ātri un efektīvi atjaunot lidostas darbību.

Līce arī aicināja nākamo vadītāju pielikt visas pūles, lai darbā atgrieztos tie darbinieki, kurus uzņēmums krīzes apstākļos bija spiests uz laiku atbrīvot.

Līce arī norādīja, ka pirms Covid-19 pandēmijas krīzes lidosta "Rīga" bija pilnībā sagatavojusies jaunam izrāvienam - iesaistīties konkurences cīņā Ziemeļeiropas mērogā, kļūstot par Ziemeļvalstu gaisa satiksmes mezglu.

"Šo mērķi nedrīkst pazaudēt arī šobrīd, kad aviācijas nozare visā pasaulē piedzīvo smagāko krīzi mūslaiku vēsturē," pauda Līce, uzsverot, ka lidostas vadības un arī valsts uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai lidosta un nozare kopumā ne tikai spētu izdzīvot šo grūto laiku, bet izietu no tā ar pietiekamiem resursiem nekavējošai darbības atjaunošanai, tiklīdz tas būs iespējams.

Līce lidostā "Rīga" strādā kopš 2011.gada, kad kļuva par uzņēmuma valdes locekli.

Jau ziņots, ka līdz ar ārkārtējās situācijas pasludināšanu Latvijā ir aizliegti starptautiskie pasažieru lidojumi un līdz ar to lidosta "Rīga" strādā minimālā apjomā - notiek vien atsevišķi kravu lidojumi un repatriācijas reisi tautiešu atgriešanai Latvijā.

Pagājušajā gadā lidosta "Rīga" apkalpoja 7,798 miljonus pasažieru, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2018.gadā.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs. No lidostas "Rīga" ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā - uz vairāk nekā 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības.