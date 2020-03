Saņemti 17 ziņojumi par konstatētiem pārkāpumiem lietotņu "Yandex.Taxi" un "Bolt" darbībā

Direkcija sadarbojas ar kontrolējošajām institūcijām, kas veic kontrolbraucienus, izsaucot automobili ar lietotnes "Yandex.Taxi" vai "Bolt" starpniecību.

Kopš 22.janvāra, kad visām tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm jābūt reģistrētām, ATD par lietotni "Bolt" saņēmusi septiņus ziņojumus no attiecīgajām institūcijām par konstatētiem pārkāpumiem.

"Par katru no tiem lūdzam skaidrojumu uzņēmumam "Bolt". Tāpat februārī tikāmies klātienē, lai izrunātu turpmākās "Bolt" darbības, lai šādu pārkāpumu vairs nebūtu. Saskaņā ar uzņēmuma teikto līdz marta beigām situācijai jābūt atrisinātai," skaidroja Plone.

Savukārt par "Yandex.Taxi" kopš 22.janvāra ir bijuši 10 ziņojumi no kontrolējošām institūcijām, pamatojoties uz šiem 10 ziņojumiem, tika pieņemts lēmums bloķēt "Yandex.Taxi".

"Februārī saņēmām vienu rakstisku sūdzību par to, ka "Yandex.Taxi" nav reģistrēts, bet turpina sniegt pakalpojumus. Tas bija pāris dienas pirms tika pieņemts lēmums par bloķēšanu. Tāpat līdz šim esam saņēmuši vienu sūdzību par to, ka ar "Yandex.Taxi" starpniecību var izsaukt automobiļus bez licences kartītes," informēja Plone.

Tāpat ATD ir saņēmusi aptuveni 15 e-pasta vēstules ar sūdzībām par uzņēmuma "Bolt" darbību, piemēram, par to, ka ar konkrētās mobilās lietotnes starpniecību joprojām var izsaukt automobili, kuram nav licences kartītes, un automobiļiem uz durvīm nav norādes "Bolt".

"Tomēr vēlamies norādīt, ka, mums iesniegtā informācija par to, ka šāds automobilis brauc pa ielu vai stāv stāvvietā, neapstiprina faktu, ka ar to tiek veikti pasažieru komercpārvadājumi. Lai mēs varētu vērsties kontrolējošajās institūcijās, papildus tam ir jāiesniedz apliecinājums, ka persona ir braukusi ar šo automobili un maksājusi par braucienu (bankas izdruka vai čeks, e-pasta rēķins), jo tikai šāds minimālais pierādījumu apjoms var tikt izskatīts. Līdz šim neviens no sūdzību iesniedzējiem nav iesniedzis papildu informāciju," norādīja Plone.

Viņa uzsvēra, ka abas reģistrētās interneta vietnes - "Bolt" un "Yandex.Taxi" - ir atbildīgas par to, lai ar šo vietņu starpniecību nevarētu veikt nelicencētus komercpārvadājumus. ATD kopā ar kontrolējošajām institūcijām turpinās sekot līdzi tam, lai tiktu ievērotas visas normatīvos noteiktās prasības. Ja tas netiks darīts, tiks lemts par lietotņu reģistrācijas anulēšanu.

Saistītās ziņas Autotransporta direkcija reģistrējusi transporta pakalpojumu platformu "Yandex.Taxi" Latvijā nolemj bloķēt “Yandex Taxi” aplikāciju. Krievija atzīst, ka uzņēmums sniedz lietotāju datus drošībniekiem "Bolt" taksometros 2019. gadā atrasts zobens, mikroviļņu krāsns un pārnēsājams ledusskapis

Jau ziņots, ka ATD marta vidū reģistrēja "Yandex.Taxi" kā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēju. Ar šo direkcijas lēmumu tiks atcelta mobilās lietotnes "Yandex.Taxi" un tīmekļvietnes "taxi.yandex.lv" darbības ierobežošana Latvijas teritorijā.

Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, lai ar konkrētās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes starpniecību pakalpojumus pasažieriem varētu piedāvāt tikai licencēti komersanti, kuri ir saņēmuši licences kartīti par katru transportlīdzekli, ar ko tiek veikti pārvadājumi. Tāpat tam jāpārliecinās, ka autovadītāji, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus, ir reģistrēti Taksometru vadītāju reģistrā.

Prasība reģistrēties uz tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējiem attiecas tad, ja ar tās starpniecību tiek organizēti pasažieru pārvadājumi ar vieglo automobili, tostarp taksometru; ja pakalpojumu var pieteikt, apstiprināt un braucienu apmaksāt, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

Lēmums reģistrēt tīmekļvietnes un mobilās lietotnes tika pieņemts, lai mazinātu ēnu ekonomiku un veidotu pasažieru pārvadājumu nozari caurspīdīgāku. Tādējādi tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējiem ir ne tikai jāreģistrējas, vienlaikus sekojot līdzi, lai visi komersanti ievērotu normatīvu prasības, bet arī reizi mēnesī jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par pārvadājumiem, autovadītājiem un transportlīdzekļiem, ko var izsaukt ar tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes starpniecību.