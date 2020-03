Publicitātes foto

Kā pārnest datus no savas vecās ierīces uz jauno "Huawei" viedtālruni

Auto un tehnoloģijas Karlīna Timofejeva

Viedtālrunis ikvienam lietotājam ikdienā paspējis ieņemt svarīgu digitālā asistenta lomu, turklāt bieži tas ir daudz spējīgāks un ātrāks par cilvēku. Nomainot asistentu un iegādājoties jaunu ierīci, piemēram, kādu no jaunās "Huawei P40" sērijas viedtālruņiem, nepieciešams visus esošos datus pārnest uz to. Lai gan reizēm datu pārsūtīšana var būt sarežģīts un laikietilpīgs process, to iespējams atvieglot un padarīt pārslēgšanos uz jauno tālruni ātru un vienkāršu. "Huawei" lietotņu veikals "AppGallery" piedāvā izmantot īpaši izstrādātu datu pārnešanas lietotni “‘Tālruņa klons” (Phone clone), ko iespējams augšuplādēt uz jebkuras ierīces. Plašāk par to, kā veiksmīgāk pārnest savus datus, izmantojot “Tālruņa klonu”, stāsta "Huawei Mobile Services" Biznesa attīstības vadītāja Latvijā Gunta Kursiša.