VID bloķējis kontus restorānu tīkla "Čili pica" pārvaldniekam "Čilija Pizza"

Uzņēmuma vadītāja pauda viedokli, ka ar šādām darbībām VID pārkāpis Maksātnespējas likumā noteiktos aizliegumus par piedziņas lēmumu izpildes apturēšanu un norādīja, ka VID lēmums ir pārsūdzēts. Šiaudkuliene piebilda, ka Latvijas-Lietuvas 1996.gada līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību ļauj uzņēmumam vērsties ar prasību pret Latvijas valsti.

VID komentāru otrdien saņemt neizdevās.

Šiaudkuliene atgādināja, ka 7.februārī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam "Čilija Pizza", kas ir Lietuvas investoriem piederošs uzņēmums un sniedz Latvijā ēdināšanas pakalpojumus restorānos "Čili Pica", tika pasludināts tiesiskās aizsardzības process (TAP), nosakot, ka divu mēnešu laikā ir jāizstrādā un jāiesniedz tiesā plāns, kā tiks veikti norēķini ar kreditoriem. Tā kā ar tirdzniecības zīmi "Čili Pica" darbojas arī citi uzņēmumi uz franšīzes līguma pamata, ierosinātais TAP uz šiem uzņēmumiem nav attiecināms, norādīja Šiaudkuliene.

Viņa uzsvēra, ka Maksātnespējas likums nosaka, ka, ierosinot TAP lietu tiesā, visiem kreditoriem ir aizliegts veikt jebkādas individuālas darbības, kas vērstas uz piespriesto, bet vēl nepiedzīto parādu summu piespiedu piedziņu. Tas nozīmē, ka divu mēnešu laikā uzņēmumam ir dots laiks apkopot savus finanšu līdzekļus un izstrādāt maksājumu grafiku, kas vēlāk jāsaskaņo ar kreditoriem.

"Nav šaubu, ka ēdināšanas uzņēmumam savas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams veikt neskaitāmus maksājumus katru dienu, tai skaitā, sākot ar preču piegādēm un beidzot ar darbinieku algām," skaidroja Šiaudkuliene.

Viņa norādīja, ka viens no lielākajiem kreditoriem šajā TAP ir VID. Kopš 2019.gada novembra un decembra, kad uzņēmumam radās pienākums veikt papildu maksājumus VID, līdz šai dienai VID tika samaksāti gan aktuālie nodokļi, gan labprātīgi veiktais nodokļu pārrēķins, pavisam ap 200 000 eiro apmērā.

Kopš TAP ierosināšanas 7.februārī VID samaksāti vēl 13 240,10 eiro, lai gan likums nepieļauj veikt norēķinus pēc TAP ierosināšanas, skaidroja Šiaudkuliene, norādot, ka nav nekādu iemeslu uzskatīt, ka uzņēmums būtu veicis darbības ar nolūku nemaksāt nodokļus vai apzināti izvairīties no to samaksas.

Šiaudkuliene informēja, ka patlaban no VID puses ir veiktas darbības, kas rada pamatotas bažas par uzņēmuma iespēju tālāk turpināt saimniecisko darbību. 10.martā VID pieņēma lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, vienlaicīgi bloķējot uzņēmuma kontus un norakstīja vienpusējā kārtībā vēl 62 288,23 eiro.

"Konti joprojām ir bloķēti. Jāatzīmē, ka šis nav pirmais gadījums, kad tieši pret ēdināšanas uzņēmumiem VID vēršas ar īpaši aktīvu un nesamērīgu rīcību. Var secināt, ka Maksātnespējas likuma izpratnē visi kreditori ir vienlīdzīgi, tomēr izrādās, ka VID kā kreditors var rīkoties patvaļīgi un pārkāpt Maksātnespējas likumā noteiktos aizliegumus par piedziņas lēmumu izpildes apturēšanu," pauda Šiaudkuliene.

Uzņēmuma vadītāja norādīja, ka šobrīd nav runa par ārkārtējā stāvokļa radītajām sekām ēdināšanas nozarē, jo, ja uzņēmumam ir iespēja veikt norēķinus ar saviem piegādātājiem un maksāt darbiniekiem algas kaut vai dīkstāves režīmā, uzņēmums var strādāt.

Šiaudkuliene sacīja, ka, veicot individuālās darbības, VID ir panācis, ka uzņēmums faktiski atrodas maksātnespējas stāvoklī, tiks zaudētas vairāk nekā 100 darba vietas, kā arī tiks izbeigta darbība uzņēmumam, kurš 2018.gadā valstij samaksāja nodokļos 1 468 100 eiro un 2019.gadā valsts budžetā veikti maksājumi kopsummā par 1 355 767,62 eiro.

Šiaudkuliene pauda neizpratni un norādīja, ka šādas rīcības motivācija ārvalstu uzņēmumam nav saprotama. "Tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas likuma regulējums, veicot it kā šķietami tiesiskas darbības - VID ir tiesības veikt nodokļu piedziņu, tomēr šīs darbības sekas un samērojamību ar pašreizējo stāvokli tirgū VID amatpersonas acīmredzot nav spējīgas saprast. Tas viss notiek laikā, kad VID ģenerāldirektore ziņo valdībai un piedāvā ieviest uzņēmumiem nodokļu brīvdienas uz trīs gadiem," pauda Šiaudkuliene.

Viņa informēja, ka VID 10.marta lēmums ir pārsūdzēts likumā noteiktajā kārtībā, un "Čilija Pizza" vienīgā cerība esot uz lietas izskatīšanu tiesā, kas būtu spējīga izvērtēt šādas VID rīcības motīvus.

"Papildus jānorāda, ka vēl 1996.gadā starp Latvijas un Lietuvas valdībām tika noslēgts līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kas ļauj mums vērsties ar prasību pret Latvijas valsti. Tas būtu galējais solis, jo mēs apzināmies, ka kārtējo reizi ciestu Latvijas nodokļu maksātāji, no kuru samaksātajiem nodokļiem būtu sedzama iespējamā kompensācija Lietuvas uzņēmumam, nevis konkrētie ierēdņi, kas ar savām darbībām rada tiešus zaudējumus savai valstij," uzsvēra Šiaudkuliene.

Viņa norādīja, ka uzņēmums darīs visu iespējamo, lai nepieļautu tā likvidāciju, jo tiek izstrādāts TAP pasākumu plāns, kas tuvākajās dienās tiks sūtīts kreditoriem.

Kā informēja zvērināts advokāts Jānis Avotiņš, kurš ir "Čilija Pizza" izvēlētais TAP uzraugošās personas kandidāts, viņam nav tiesiski pamatota skaidrojuma šādai VID rīcībai.

"Faktiski ar administratīviem piespiedu līdzekļiem tiek liegta iespēja uzņēmumam turpināt saimniecisko darbību, radot priekšnoteikumus nevis uzņēmuma darbības turpināšanai, bet gan piespiežot to beigt savu darbību Latvijā. Šādā veidā tiek veiktas neproduktīvas darbības no valsts ierēdņu puses, kas ir vērstas uz nodokļu ieņēmumu samazināšanu nevis palielināšanu, kas būtu tiešs VID pienākums, rūpēties par to, lai valstī palielinās iekasēto nodokļu apmērs," vēstīja Avotiņš.

Tāpat advokāts norādīja, ka TAP izstrādes plānā nepiedalās un vērtēs to tikai tad, kad uzņēmums viņam to iesniegs atzinuma sniegšanai.

Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 7.februārī ierosinājusi restorāna tīkla "'Čili pica" pārvaldniekam SIA "Čilija Pizza" tiesiskās aizsardzības procesu.

Pēc "Firmas.lv" datiem, "Čilija Pizza" šogad 7.februārī bija VID administrēto nodokļu parāds 268 860 eiro apmērā. Savukārt šā gada 7.martā nodokļu parāds bija 388 330 eiro apmērā.

Vienlaikus LETA jau ziņoja, ka Čilija Pizza" pagājušā gada beigās tika atcelta lielākā daļa iepriekš VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes piemēroto nodrošinājumu, taču "Čilija Pizza" joprojām ir spēkā aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā, kas tika piemērots pērn 15.augustā, un aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā, kas tika piemērots ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes 2019.gada 19.decembra lēmumu.

"Čilija Pizza" 2018.gada finanšu rezultāti līdz šim nav publiskoti, savukārt 2017.gadā "Čilija Pizza" strādāja ar 6,924 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi pieauga par 65,7% un bija 263 220 eiro.

Kompānija "Čilija Pizza" reģistrēta 2001.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 1,428 miljoni eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Lietuvā reģistrētā holdingkompānija "Čili Holdings", bet patiesais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Lins Tads Kaross.