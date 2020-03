Koronavīruss. Kādi ir valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā

Austrija: liegta ieceļošana valstī no Itālijas, izņemot ceļotājus, kuri atgriežas savā dzīvesvietā. Kā apliecinājums jāuzrāda aviobiļetes vai citi pierādījumi nokļūšanai galamērķi. Robežas šķērsošana tiek pieļauta, ja tiek veikti kravu autopārvadājumi. Uz robežas personām tiek veiktas veselības pārbaudes.

Bulgārija: sauszemes robežšķērsošanas punktos tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi - mērīta ieceļojošo personu ķermeņa temperatūra.

Čehija: no 14.03.2020. plkst.00.00 ir liegta ieceļošana Čehijā personām no riska valstīm: Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas, Lielbritānijas, Francijas. Valstu saraksts var mainīties! Noteikta robežkontrole ar Vāciju un Austriju ar iespēju pagarināt to līdz 18.martam. Savukārt no 16.marta tiek noteikts ceļošanas aizliegums - Čehijā varēs ieceļot tikai ārzemnieki ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Tāpat no 16.marta Čehijas pilsoņi un ārzemnieki, kuri uzturas Čehijā vairāk nekā 90 dienas, nevarēs izbraukt no Čehijas teritorijas. Izņēmumi attiecas uz kravas automašīnu šoferiem, pilotiem, autobusu vadītājiem.

Gruzija: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Irānu; personām, kuras pēdējo 21 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Itāliju vai Japānu, jāveic pārbaudes un jāiziet karantīna. Personām, kuras ieradušās no Vācijas, Austrijas, Francijas un Spānijas tiks piemērota 14 dienu karantīna, ja netiks uzrādīts sertifikāts, kas apliecinātu, ka persona nav inficējusies ar COVID-19. Visām personām, kas ieceļo Gruzijā, tiek veikta ķermeņa temperatūras mērīšana. Šķērsojot robežu ar auto, tiek veiktas vadītāju veselības pārbaudes.

Horvātija: personas, kuras ieceļo no Ķīnas Hubei provinces, Itālijas, Vācijas Heinsbergas rajona, Dienvidkorejas Degu pilsētas un Cheongdo provinces un Irānas tiek pakļauti obligātai karantīnai. Personām, kuras ieceļo no Ķīnas (izņemot Hubei provinces), Dienvidkorejas (izņemot Degu pilsētu un Cheongdo provinci), Japāņas, Singapūras, Francijas, Vācijas (izņemot Heinsbergas rajona), Austrijas, Šveices, Spānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Lielbritānijas, tiks izsniegts lēmums par 14 dienu paškarantīnu.

Igaunija: līdz 2020.gada 1.maijam izsludināts ārkārtas stāvoklis, tiek veikta pastiprināta robežkontrole.

Itālija: liegta ieceļošana valstī, izņemot kravu autopārvadājumus.

Kazahstāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 30 dienu laikā ieradušās valstī no Ķīnas (ieskaitot Honkongu, Makao un Taivānu), Irānas, Dienvidkorejas, Japānas, Itālijas, Francijas, Vācijas vai Spānijas. Ķīnas, Irānas, Dienvidkorejas, Japānas, Itālijas Francijas, Vācijas un Spānijas pilsoņiem liegta ieceļošana valstī.

Kirgizstāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 20 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Japānu, Dienvidkoreju, Irānu vai Itāliju.

Krievija: personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Franciju, Vāciju, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju vai Spāniju un plāno uzturēties Maskavā, jāveic paškarantīnā uz 14 dienām vai plānotā uzturēšanās ilgumā, ja tas ir mazāk nekā 14 dienas.

Lietuva: no 14.03. plkst.18.00 ievieš aizliegumu iebraukt Lietuvā un atjauno robežkontroli. Aizliegums neattiecas uz starptautiskajiem kravu autopārvādājumiem.

Malta: apturēta kuģu satiksme no Itālijas.

Melnkalne: pieņemto šādi ierobežojošie pasākumi: liegta ieceļošana valstī personām, kuras apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju; uz laiku slēgt šķērsošanai valsts robežu ar Albāniju, Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu; aizliegt izbraukt no Melnkalnes uz Franciju, Vāciju, Šveici un Dāniju; noteikt sanitāro uzraudzību visiem ceļotājiem, kuri ieradušies no Francijas, Vācijas, Šveices, Dānijas un Slovēnijas,

Moldova: personām, kuras ieceļo Moldovā, nepieciešams aizpildīt epidemioloģiskās anketas, kas paredz personas apņemšanos veikt obligātu 14 dienu paškarantīnu.

Mongolija: liegta ieceļošana valstī ārvalstniekiem caur visiem robežkontroles punktiem uz Mongolijas-Ķīnas robežas; ieceļošanas ierobežojumi attiecināti uz personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Dienvidkoreju, Itāliju un Japānu.

Polija: no 2020.gada 15.marta plkst.00.00 valstī ieviesti ierobežojoši drošības pasākumi: uz 10 dienām atjaunota robežkontrole, ārvalstniekiem liegta ieceļošana Polijā. Aizliegums neattiecas uz starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem.

Rumānija: no 10. līdz 31.martam ir atcelti visi tiešie autobusu reisi un no 12. līdz 31.martam vilcienu reisi no/uz Itāliju. Ārvalstnieki, kuri ieceļo no Itālijas, Francijas ziemeļdaļas, Spānijas galvaspilsētas Madrides, Ķīnas, Irānas un Dienvidkorejas, neatkarīgi no transporta veida, tiek ievietoti karantīnā vai izolācijā.

Serbija: liegta ieceļošana valstī vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu vai Šveici.

Slovākija: no 13.03.2020. plkst.7.00 ieviesti būtiski ceļošanas ierobežojumi: slēgtas visas trīs starptautiskās lidostas, kā arī starptautisko vilcienu un autobusu satiksme (izņemot kravu transportu un preču piegādes).

Slovēnija: personām, ieceļojot Slovēnijā caur robežu ar Itāliju, nepieciešams uzrādīt kompetentās iestādes izsniegtu sertifikātu slovēņu, angļu vai itāļu valodā ar apliecinājumu par negatīvu COVID-19 testa rezultātu.

Tadžikistāna: liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Afganistānu, Itāliju vai Irānu.

Turcija: liegta ieceļošana valstī vai tās šķērsošana tranzītā personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Irāku, Itāliju. Slēgta sauszemes robeža ar Irānu, apturēti arī lidojumi.

Ukraina: valsts prezidents ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka no 2020.gada 16.marta plkst.00.01 uz divām nedēļām visiem ārvalstniekiem ir liegta ieceļošana Ukrainā ar lidmašīnu, vilcienu vai automašīnu. Preču pārvadājumi turpināsies. Ņemot vērā, ka tiek apturēti tiešie avioreisi izlidošanai no Ukrainas, aicinām personas, kas pašlaik atrodas Ukrainā, iespēju robežās izceļot no valsts līdz 16.marta plkst.00.01.

Ungārija: liegta ieceļošana valstī personām, kuras apmeklējušas Itāliju, Ķīnu, Dienvidkoreju, Izraēlu un Irānu. Ir ieviesta stingra kontrole uz robežas ar Austriju un Slovēniju, tiek veikta anketēšana un pārbaudes, nepieciešamības gadījumā nosakot karantīnu.