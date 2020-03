Lielveikali turpina nodrošināt preču pieejamību un aicina pircējus būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus

"Sekojot situācijas attīstībai, Rimi Latvia tuvākajam laikam izvirzījis divas prioritātes. Pirmkārt, nodrošināt mūsu darbinieku un pircēju drošību, otrkārt, rūpēties par preču pieejamību mūsu veikalu plauktos. Tādejādi ir ieviesti papildu higiēnas prasību nodrošināšanas pasākumi veikalos, kā arī varam apliecināt, ka mūsu noliktavā ir pieejams pietiekams preču daudzums," informē Rimi Latvia valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Aicinām sekot Veselības ministrijas norādēm un ievērot 2 metru distanci iepērkoties, organizēt veikala apmeklējumus tā, lai kāds no ģimenes locekļiem iespēju robežās neiepirktos "pīķa" stundās, kā arī neizmantot lielveikalus kā atpūtas un izklaides vietas.

Cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā, aicinām neapmeklēt veikalus, bet iespēju robežās vienoties ar tuviniekiem par preču piegādi vai izmantot Rimi e-veikalu (ar piegādi mājās vai, izmantojot Rimi Drive). Iepērkoties e-veikalā, obligāti komentāru sadaļā ir jānorāda, ka konkrētā persona atrodas karantīnā un pašizolācijā, vai jāinformē par to Rimi klientu servisu. Tādējādi "Rimi" e-veikala kurjeri zinās, ka jāievēro papildu drošības nosacījumi, veicot piegādi. Jāņem vērā, ka šobrīd ir palielināts pircēju pieprasījums, tāpēc aicinām pasūtījumus "Rimi" e-veikalā plānot vismaz trīs līdz četras dienas iepriekš. Līdz šim "Rimi" nav saņēmis informāciju par to, ka preces tiktu piegādātas personai, kas atrodas karantīnā vai pašizolācijā.

Ja nav iespējas ievērot augstāk minētos ieteikumus, karantīnā un pašizloācijā esošie cilvēki var apmeklēt veikalus ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā ir mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem, kā arī ievērojot roku un klepus higiēnu.

Jau vairākas nedēļas "Rimi" veikalos visā Baltijā pievērsta pastiprināta uzmanības higiēnas un dezinfekcijas pasākumu ievērošanai, ievērojot valsts institūciju prasības, kā arī iekšējās vadlīnijas. Tāpat Rimi darbinieki tiek aicināti nenākt uz darbu, ja jūtas neveseli. Ieviesti arī ierobežojumi darbiniekiem, kas atgriezušies no vīrusa skartajām teritorijām, kā arī ceļošanai ārpus valsts. "Rimi" arī atcēlis iekšējos pasākumus un ieviesis citas preventīvas aktivitātes. Veikalu darbinieki ir nodrošināti ar aizsarglīdzekļiem, kas var tikt izmantoti nepieciešamības gadījumā veikalos un noliktavās.

Rūpējoties par mūsu pircēju drošību, "Rimi" veikalos atceltas iepriekš plānotās degustācijas un dažādas aktivitātes. No šodienas veikalos pastiprināti informēsim pircējus par nepieciešamo rīcību, lai pasargātu sevi un apkārtējos.

"Rimi Latvia" jau iepriekš informēja, ka pēc valdības 12. martā pieņemtajiem lēmumiem esam novērojuši palielinātu pircēju pieprasījumu pēc produktiem ar ilgu uzglabāšanas termiņu un pirmās nepieciešamības precēm. Veikalu darbinieki veic aktīvus pasākumus, lai papildinātu trūkstošo produktu plauktus, jo noliktavā visi produkti ir pieejami pietiekamā daudzumā. Informējam, ka atsevišķu produktu aktīvā pieprasījuma dēļ, veikalos būs pieejamas alternatīvas, ja kādā no veikaliem šobrīd nebūs pieejams pircēja iecienītā zīmola/ražotāja produkts.

"Maxima" veikalos vislielākais pieprasījums ir novērojams bakalejas precēm, piemēram, griķiem un makaroniem, konservētiem produktiem, sadzīves ķīmijas produktiem un higiēnas precēm. (Foto: Twitter)

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, arī "Maxima Latvija" turpina pastiprināti sekot preču pieprasījuma izmaiņām, regulāri papildināt veikalu plauktus, kā arī ir palielinājusi piegādes apjomus noteiktām preču grupām, vienlaikus nodrošinot nemainīgi zemas cenas. Uzņēmums aicina būt atbildīgiem un ievērot valstī izsludinātos piesardzības pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai publiskās vietās, tās neapmeklējot īpaši tad, ja ir noteikta karantīna.

"Nodrošināt visu ikdienai nepieciešamo šobrīd ir mūsu prioritāte un mēs aicinām iedzīvotājus saglabāt mieru. Lai gan atsevišķu produktu grupās ir novērots lielāks pieprasījums nekā ierasts, plaukti veikalos tiek regulāri papildināti, tāpēc aicinām klientus būt saprotošiem un pacietīgiem, ja kādā no veikaliem uz konkrētu brīdi iztrūkst produkcija. Mēs strādājam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu preču pieejamību katrā veikalā un esam būtiski palielinājuši piegādes," stāsta Edvīns Lakstīgala, "Maxima Latvija" iepirkumu departamenta direktors.



Vakar un šodien vislielākais pieprasījums ir novērojams bakalejas precēm, piemēram, griķiem un makaroniem, konservētiem produktiem, sadzīves ķīmijas produktiem un higiēnas precēm. Veikalu plauktu piepildījums tiek pastiprināti uzraudzīts un tie tiek nepārtraukti papildināti, papildu uzmanību pievēršot tieši šīm vispieprasītākajām produktu kategorijām. Piegādes visos veikalos neatkarīgi no to formāta un atrašanās vietas tiek veiktas regulāri, veicot produktu apjoma korekcijas atbilstoši pastiprināta pieprasījuma prognozēm.

"Jau gada sākumā, kad izskanēja bažas par vīrusa globālu izplatību, mēs uzsākām gatavošanos ārkārtas apstākļiem, nodrošinot papildu preču rezerves un veicot sarunas ar piegādātājiem par lielāka apjoma pasūtījumiem. Paldies ražotājiem un piegādātājiem par atbildīgu pieeju ārkārtas situācijas risināšanā, nodrošinot papildus piegādes. Tāpat, lai samazinātu cilvēku masveida pulcēšanos publiskās vietās un, rūpējoties par cilvēku veselību, esam pieņēmuši lēmumu samazināt reklāmas aktivitātes un pārcelt ieplānotās akcijas, to vidū arī 14. marta akciju "1 izdevīga diena". Paļaujamies, ka visi tirgus spēlētāji situācijas risināšanā iesaistīsies godprātīgi un līdzīgi kā mēs, nodrošinās zemākās cenas tirgū," skaidro Edvīns Lakstīgala, "Maxima Latvija" iepirkumu departamenta direktors.

Vienlaikus uzņēmuma ietvaros tiek īstenota virkne papildu preventīvas un profilaktiskas darbības, gan darbinieku drošības nodrošināšanai, gan veikalu dezinfekcijai. Šobrīd “Maxima Latvija” jau nodrošina šādus piesardzības pasākumus:

• Visiem uzņēmuma darbiniekiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, lai, piemēram, kasieri, esot kasē, varētu parūpēties par tīrām rokām.

• Darbiniekiem ir pieejams materiāls par pareizu roku mazgāšanu un personīgās higiēnas ievērošanas nozīmi.

• Papildus ārpus ierastā grafika tiek veikta kastu, svaru, telefonu, skeneru un cita aprīkojuma tīrīšana un dezinficēšana. Vienlaikus jau vairākas nedēļas tiek veikta intensīva darbinieku informēšana par dezinfekcijas pasākumiem kā veikalā, tā darbinieku koplietošanas telpā, piemēram, kā pareizi un cik bieži nepieciešams tīrīt darba virsmas, iekārtas, koplietošanas telpas, u.c. telpas.

• Rūpējoties par darbinieku imunitāti, tiek nodrošināts bezmaksas ingvers, citrons un medus.

• Uzņēmumā ir atcelti komandējumi un ierobežotas darījuma tikšanās.

• Vadītāji kontrolē darbinieku atvaļinājumu plānu galamērķus un aicina darbiniekus nedoties ārpus Latvijas.

Savukārt interneta veikala barbora.lv gan darbiniekiem, komplektējot preces, gan arī šoferiem tiek nodrošināti vienreizlietojamie cimdi un roku dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat komplektēšanas centros ir nodrošināti termometri darbinieku veselības stāvokļa kontrolēšanai, ja rodas kādas aizdomas. Kā arī no šodienas barbora.lv ir izstrādājuši un klientiem piedāvā jaunu preču saņemšanas veidu, izmantojot bezkontakta piegādi.

"Maxima Latvija" cieši sadarbojas ar atbildīgajām valsts iestādām un dienestiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ir gatavi īstenot citas papildus aktivitātes.