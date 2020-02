Lielākā daļa – 67 % – no tūristu kopējā skaita 2018. gadā kūrortpilsētā bija ārvalstu tūristi un 33 % – viesi no Latvijas. Salīdzinājumā ar 2018. gadu par 4,3% pieaudzis vietējo ceļotāju skaits, savukārt ārvalstu tūristu bija par 5,9% vairāk. Visvairāk tūristu Jūrmalā bija no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas Vācijas un Somijas. Lielākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija no Zviedrijas (+31,6%), Ukrainas (+28,7 %), Izraēlas (+19,5%), Vācijas (+11,9%), Baltkrievijas (+9,9%) un Lietuvas (+9%).

“Pilsētas viesnīcas un citi tūrisma pakalpojumu sniedzēji ik gadu pilnveido un attīsta savu piedāvājumu, ievieš jaunus pakalpojumus, kā arī iegulda līdzekļus telpu renovācijā un izbūvē, lai atpūta Jūrmalā būtu patīkama,” stāsta Jūrmalas Tūrisma informācijas centra vadītāja Aleksandra Stramkale. “Pagājušajā gadā viesnīcās atvērtas jaunas spa un labjūtes zonas, renovētas viesu uzņemšanas telpas, pakalpojumu klāsts ir papildināts ar trenažieru zāli, baseinu.”

Jūrmala arvien biežāk tiek izvēlēta kā ceļojuma galamērķis arī rudens un ziemas mēnešos – no oktobra līdz decembrim kūrortpilsētu apmeklējuši par 8,7% vairāk viesu nekā tādā pašā laikā 2018. gadā. Šajā periodā visvairāk viesu Jūrmalā bijis no Latvijas, turklāt vietējo ceļotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis vēl par 14,9 procentiem.

“Decembrī Jūrmalas kūrortviesnīcās par aptuveni 40 procentiem pieaudzis vietējo viesu skaits no Latvijas, tāpat arī tūristu skaits no Lietuvas un Krievijas,” datus komentē Jūrmalas Tūrisma informācijas centra vadītāja Aleksandra Stramkale. “Kūrortārstniecības pakalpojumi, jo īpaši uz dabas resursiem balstītas veselības uzlabošanas procedūras, kas tiek piedāvātas kūrorta rehabilitācijas centros un sanatorijās, ir iemantojušas lielu popularitāti un cilvēki labprāt izmanto rudens un ziemas mēnešus veselības uzlabošanai.”

Vislielākais tūristu skaita piegums bija gada siltākajā periodā, no jūnija līdz augustam, kad kūrortpilsētu apmeklējuši par 23% vairāk viesu nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. Savukārt jūlijā–septembrī bija izteikts ārvalstu viesu pieplūdums – 83% no kopējā kūrortpilsētas viesu skaita. Analizējot tūrisma datus visa gada griezumā, var secināt, ka viesi no Lietuvas, Krievijas, Izraēlas un Lielbritānijas vairāk izvēlējušies pavadīt laiku Jūrmalā tieši vasarā, bet ceļotāju plūsma no Igaunijas un Zviedrijas ir salīdzinoši vienmērīga visos gadalaikos.

Visilgāk kūrortpilsētā uzturējušies viesi no Baltkrievijas (vidēji 9,4 diennaktis), Uzbekistānas (5,4 diennaktis), Izraēlas (3,7 diennaktis), Vācijas (3,3 diennaktis) un Kazahstānas (3 diennaktis).

Statistikas dati apkopoti no 62 Jūrmalas tūristu mītnēm, kur gultasvietu kopējais skaits sasniedz gandrīz 7000. Nozīmīga pilsētas tūristu plūsmas daļa ir arī viesi, kuri izvēlas vasaru pavadīt īrētās vasarnīcās vai privātos apartamentos, un šī daļa nav iekļauta statistikas datos.