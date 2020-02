"Apple" paziņojums par koronavīrusu ietekmē uzņēmumus visā pasaulē

"Apple" paziņoja, ka koronavīrusa dēļ tās ieņēmumu prognoze šim ceturksnim netiks izpildīta un viedtālruņu "iPhone" piegāžu apjomi samazināsies.

"Lielā ziņa ir "Apple", un lielais satraukums ir par to, cik lielā mērā [šis paziņojums] signalizē, ka Ķīnas ekonomika atgūsies lēnāk, nekā to gaida akciju tirgus? Tas vēl arvien ir milzu nezināmais," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings.

"Apple" akcijas cena tirdzniecības sesijas laikā samazinājās par nepilniem 2%, savukārt zelta kā investoru droša ieguldījuma cena pieauga.

"Šī veselības krīze rada lielu traucēkli uzņēmumiem pasaules otrajā lielākajā ekonomikā [Ķīnā], tāpēc tirgus dalībnieki atbrīvojas no akcijām," sacīja "CMC Markets UK" analītiķis Deivids Madens.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,6% līdz 29 232,19 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3370,29 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" praktiski nemainījās un bija 9732,74 punkti.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,7% līdz 7382,01 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,8% līdz 13 681,19 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 6056,82 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,1% līdz 52,12 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā praktiski nemainījās un bija 57,66 dolāri par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0836 līdz 1,0792 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3008 līdz 1,2996 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,88 līdz 109,87 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,31 līdz 83,01 pensam par eiro.