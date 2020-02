INFOGRAFIKA. Kādas ir interneta izmantošanas tendences Latvijā 2019. gadā

Kā rāda gemiusAudience dati, 2019. gadā vidējais interneta lietotāju skaits Latvijā no visām platformām kopā (t.i., no datoriem, mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem) pieaudzis par 8 000 lietotājiem, sasniedzot

1 429 000 lietotājus jeb Real Users. Vidēji mēnesī Latvijā 1 234 000 lietotāji interneta pārlūkošanai izmantojuši datorus,1 045 000 - mobilos telefonus, bet 125 000 internetu lietojuši savos planšetdatoros. 53 procenti no visiem interneta lietotājiem Latvijā ir sievietes, bet 47 procenti - vīrieši. 2019. gadā gemiusAudience pētījumā esošās interneta lapas vidēji mēnesī apmeklējuši 15 miljoni cookies.

Salīdzinot datus par interneta lietotāju skaita tendencēm pēdējo piecu gadu laikā, gemiusAudience dati rāda, ka turpina samazināties gados jauno interneta lietotāju skaits no datoriem. Salīdzinot ar 2018. gadu, interneta lietotāju skaits vecumā no 7-14 gadiem, samazinājies par 14 procentiem, bet vecumā no 15-24 gadiem - par 6 procentiem. Tikmēr turpina pieaugt interneta lietotāju skaits vecumā pēc 55 gadiem, kas internetu pārlūko no datoriem - ja 2009. gadā šajā vecuma grupā 119 000 lietotāju lietoja internetu no datoriem, tad 2019. gadā šiem parametriem atbilda jau 260 000 Real Users.

Arī interneta lietotāju skaita tendences no mobilajiem telefoniem rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā visstraujāk pieaudzis lietotāju skaits vecuma grupā pēc 35 gadiem. Nemainīgi pēdējo piecgadi augstākais interneta lietotāju skaits no mobilajiem telefoniem ir vecuma grupā no 25-34 gadiem, kas 2019. gada septembrī bija 239 000 Real Users. Savukārt jaunāko interneta lietotāju - vecumā no 7-14 gadiem - skaits kopš 2015. gada pieaudzis tikai par 24 000 lietotājiem, pagājušajā gadā sasniedzot 120 000 lietotājus.

Augstākminētie dati iegūti no gemiusAudience pētījuma. gemiusAudience pētījums tiek veikts, balstoties uz sarežģītu un mūsdienīgu metodoloģiju, kas nodrošina iespēju konstatēt reālo apmeklētāju skaitu, nevis sīkdatnes (cookies) vai IP adreses. Vairāk informācijas par gemiusAudience datiem apskatāms publiskajā tendenču gemiusAudience vietnē www.rating.gemius.com

