Kā zināt vai iepriekšējo sezonu riepas ir jāmaina pret jaunām?

Vasaras riepu sezona

Daudzi uzskata, ka vasaras riepas obligāti ir jāuzstāda no 1. marta, taču mūsu likumdošana šādu prasību neparedz. Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Pārējā laikā ziemas riepu lietošana ir pēc autovadītāja ieskatiem un atbilstoši laika apstākļiem. Savukārt ziemas riepas ar radzēm atļauts izmantot tikai no 1.oktobra līdz 1.maijam.

Ņemot vērā, laikapstākļi pie mums mēdz būt neparedzami, vairums autovadītāju izvēlas vasaras riepas uzstādīt aprīļa mēnesī, kad gaisa temperatūra naktī reti noslīd zem 0 grādu atzīmes, savukārt dienas temperatūra nav zemāka par +5,+7 grādiem pēc Celsija. Lai arī vairums ekspertu uzskata, ka tieši šis ir laiks, lai iegādātos jaunas vasaras riepas, pēdējā laika neparedzamie laikapstākļi rāda, ka ir jāseko notikumiem aiz loga, pirms pieņemt lēmumu atteikties no ziemas riepām.

Kā saprast, kad vasaras riepas ir nolietotas?

Labas riepas, pie pareiziem ekspluatācijas un uzglabāšanas apstākļiem, var nokalpot daudzas sezonas, taču arī tām, kā daudzām citām lietām ir savs derīguma termiņš, kuru var ietekmēt dažādi ārējie faktori. Lai noteiktu vai riepas ir gana labas braukšanai vai tomēr pienācis laiks tās mainīt pret jaunām, jāpievērš uzmanība sekojošām pazīmēm:

Protektora dziļums

Latvijas likumdošana nosaka, ka vasaras riepu minimālais protektora dziļums, kas atļauj piedalīšanos satiksmē ir 1,6mm. Braukšana ar seklāku protektoru ir ne vien pretlikumīga, bet arī bīstama, jo stūrēšanas un bremzēšanas sniegums būs ievērojami sliktāks!

Nevienmērīgs riepu nodilums

Pat daļējs nodilums vienā pusē, ievērojami pasliktina riepas veiktspēju un automašīnā sēdošo drošību! Tas izskaidrojams ar to, ka riepas protektors ir īpaši veidots tā, ka abas protektora puses darboja kopā, lai efektīvi novadītu ūdeni un nodrošinātu drošu bremzēšanu.

Riepu vecums

To vai šo vasaru varēsi droši braukt ar pērnajām riepām vai būs jāgādā jauns komplekts nosaka nevien to fiziskais nolietojums, bet arī jau minētais derīguma termiņš. Absolūti maksimālais riepas mūžs ir 10 gadi, taču riepām, kuras jau pārsniedz 5 gadu atzīmi jāpievērš pastiprināta uzmanība!

Vizuāli riepas bojājumi

Riepas ir jāmaina vai vismaz jāpārbauda servisā, ja tām parādījušās plaisas sānos, tā saucamās “pumpas” jeb uzblīduši laukumi, kā arī citi redzami bojājumi!

Kāpēc gada siltajos mēnešos braukt ar vasaras riepām?

Tāpat kā ziemā nebraucam ar vasaras riepām, arī vasarā nebūtu ieteicams braukt ar ziemas riepām. Gumijas sastāvi, protektori un citi tehnoloģiskie risinājumi, kuri tiek izmantoti vasaras riepās ir speciāli izstrādāti siltāka laika ceļa apstākļiem. Zemāk uzskaitītas galvenās vasaras riepu lietošanas priekšrocības gada siltajā braukšanas sezonā:

Īsāks bremzēšanas ceļš un uzlabota saķere;

Samazināta rites pretestība ar saķeres virsmu un labāka degvielas ekonomija;

Zemāks trokšņu līmenis kā ziemas vai vissezonas riepām;

Salīdzinot ar ziemas riepām, vasaras riepām ir palielināta izturība pret dilšanu siltos laikapstākļos, kas paildzina riepas ilgmūžību.

Kā redzams, vasaras riepām siltajā laikā ir ievērojamas priekšrocības pār ziemas riepām, tāpēc nevajadzētu ekonomēt uz savu un līdzcilvēku veselību un drošību! Svarīgākais ir sekot līdzi laikapstākļiem un ceļu stāvoklim, lai riepu maiņu veiktu pareizajā brīdī!

