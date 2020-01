5 mērķi, kurus vajadzētu sasniegt ikvienam

Uzkrājums neplānotām situācijām

Uzkrājums neparedzētu situāciju risināšanai sniedz lielāku drošību un palīdz saglabāt finansiālo stabilitāti, tādēļ tas ir viens no labākajiem finanšu mērķiem.

Dažkārt neparedzētās situācijās var noderēt arī kāds no aizdevumiem, piemēram, kredītlīnija šajā mājas lapā, tomēr tas noteikti nav risinājums, uz ko vienmēr būtu jāpaļaujas.

Ir vairākas būtiskas priekšrocības, ko ārkārtas fonds var sniegt:

● Uzkrājums mazina stresu, jo sniedz risinājumu neparedzētās situācijās;

● Tas ir svarīgs naudas pārvaldības rīks - ja Tu vari ietaupīt naudu ārkārtas fondam, tad Tu vari ietaupīt naudu arī jebkuram citam mērķim;

● Uzkrājums neplānotiem izdevumiem palīdz sasniegt arī citus mērķus, jo neparedzētās situācijās nevajadzēs attiekties no citām savām iecerēm

Tas, cik lielam jābūt šim uzkrājumam, atkarīgs no katra paša izpratnes un iespējām. Eksperti iesaka izveidot iekrājumu vismaz 3 mēnešalgu apmērā.

Pozitīva ienākumu un izdevumu attiecība

Spēja iztērēt mazāk, nekā nopelni ir ļoti svarīgs finanšu mērķis. Panākot, ka ikmēneša izdevumi vienmēr ir mazāki par ienākumiem, Tev vienmēr paliks pāri citiem mērķiem. Lai šo plānu īstenotu, iespējamas divas stratēģijas (var izmantot arī abas vienlaicīgi):

● Samazināt izdevumus;

● Palielināt ienākumus

Protams, šīs stratēģijas nesīs rezultātu vien tad, ja apņemsies neiztērēt visu, kas vien ienāk Tavā bankas kontā.

Atteikšanās no sliktiem ieradumiem

Pirmkārt, slikti ieradumi kaitē veselībai un dzīves kvalitātei kopumā. Otrkārt, tie traucē sasniegt arī finanšu mērķus, jo sliktu ieradumu uzturēšana prasa arī zināmus finansiālos ieguldījumus. Tas savukārt rada vairākas problēmas:

● Slikts ieradums ir slazds - tas piesaista Tavu naudu, bet parasti nesniedz nekādu finansiālu labumu;

● Jebkura nauda, kas tiek iztērēta slikta ieraduma uzturēšanai, ir nauda, kas netiek ieguldīta produktīvos ieguldījumos;

● Finansiālu satricinājumu laikā Tu vari kļūt apsēsts ar šo ieradumu aizsardzību un uzturēšanu, kas nepavisam nav tas, uz ko tādā brīdī būtu jākoncentrējas;

● Jebkurš paradums prasa ne tikai naudas, bet arī laika patēriņu. Atsakoties no slikta ieraduma, vairāk laika varēsi veltīt daudz produktīvākām aktivitātēm

Ja Tev ir kāds slikts ieradums, izvirzi mērķi to atmest. Tava dzīve noteikti kļūs labāka.

Darbs, kas patīk

Ir patīkami nopelnīt pietiekami daudz naudas, bet vēl patīkamāk ir to panākt ar darbu, kas pašam ļoti patīk.

Var šķist, ka tas ir tikai sapnis, ko ne visi var īstenot. Tomēr vairumā gadījumu arī sapņu darbs ir mērķis, uz ko jāvirzās soli pa solim. Nereti tas prasa iepriekšēju sagatavošanos. Piemēram, ja izvēlēsies darīt to, kas patīk, iespējams, Tavi ienākumi sākumā nebūs tik lieli, cik gribētos - īpaši, ja esi nolēmis sākt savu biznesu vai pilnībā nomainīt darbības jomu. Ja iepriekš būsi izveidojis uzkrājumu, kas nodrošina iztikas līdzekļus periodā, kamēr nostabilizējies savā jaunajā darbā, šo ieceri īstenot būs daudz vienkāršāk.

Pirms radikālām pārmaiņām, kas var ietekmēt finansiālo stabilitāti, ir svarīgi dzēst visas parādsaistības. Tātad - ja Tev ir noformēts patēriņa kredīts šeit vai kāds cits aizdevums, to atmaksu izvirzi par prioritāti, lai pārmaiņas varētu uzsākt bez liekas raizēšanās.

Dalīšanās ar citiem

Lai arī kādus panākumus Tu gūtu, ir labi dalīties tajos arī ar citiem. Neatkarīgi no tā, vai tās ir finanses, iedvesma vai zināšanas, Tavs ieguldījums citur var izrādīties ļoti nozīmīgs. Un tas ir arī lielisks mērķis, uz ko tiekties:

● Atbalsta sniegšana citiem padara Tevi par daļu no risinājuma, nevis problēmas;

● Palīdzēšana citiem pašam liek justies labāk;

● Dalīšanās finansiālos resursos ar tiem, kuriem tas nepieciešams, apliecina arī Tavu pārliecību, ka nauda ir enerģija, kas noteikti pie Tevis atkal atgriezīsies. Tas nozīmē, ka Tu kontrolē finanses, nevis tā kontrolē Tevi

Dzīves kvalitātes uzlabošanai nav nekā kopīga ar veiksmi vai maģiju. Tās pamatā ir mērķu noteikšana un plāns, kā tos sasniegt. Kad šis plāns ir izveidots un darbs šo mērķu sasniegšanai kļūst par daļu no ikdienas, mērķu sasniegšana kļūst gandrīz vai automātiska. Un tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, vai ne?

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Ferratum.