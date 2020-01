Nafta Baltkrievijai turpmāk varētu iet caur Latviju

Pēc sarunas ar Lukašenko Kariņš žurnālistiem norādījis, ka abpusējo ekonomisko attiecību attīstīšanā pats loģiskākais ir pievērsties transportam un loģistikai, jo šajās nozarēs starp abām valstīm jau pastāv attiecības.

"No vienas puses, iespējams naftas produktus no Baltkrievijas eksportēt caur Latvijas ostām. Taču var apspriest arī otru iespēju - naftas importu no visas pasaules uz Baltkrieviju caur Latviju," uzsvēra Latvijas premjers, piebilstot, ka šādas iespējas jau tiekot apspriestas.

Uz jautājumu, kad šāda vienošanās varētu tikt panākta, Kariņš atbildējis, ka tas esot jājautā uzņēmumiem, kas šādas piegādes varētu nodrošināt.

Kariņš norādīja, ka kopumā Latvijas valdība attiecību uzlabošanu un nostiprināšanu ar Baltkrieviju uzskata par ļoti svarīgu.

"Mēs uzskatām, ka pastāv ļoti liels potenciāls, lai šīs attiecības padarītu vēl labākas kā politiskā tā ekonomiskā līmenī," uzsvēra Latvijas valdības vadītājs.