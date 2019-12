AS 4finance attīsta Vivus.lv zīmola produktu, palielinot maksimālo kredīta summu un atmaksas termiņu

AS 4finance ar Vivus.lv zīmolu Latvijas kreditēšanas tirgū strādā kopš 2009. gada un šajā laikā Vivus.lv ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem nebanku sektora produktiem. 2018. gadā tas izsniedza 51 306 patēriņa kredītus 28,8 miljonu eiro apmērā.

Šobrīd Vivus.lv piedāvā aizdevumus no 50 līdz 3000 eiro uz termiņu no 3 līdz 48 mēnešiem. No šā gada decembra Vivus.lv produkta maksimālā aizdevuma summa tiks palielināta līdz 10 000 eiro, bet maksimālais atmaksas termiņa periods līdz pat 5 gadiem.

“Mēs redzam, ka cilvēki neaizņemas vien nelielas summas neparedzētiem gadījumiem. Attīstoties ekonomikai un pieaugot iedzīvotāju pirktspējai, ikdienas vajadzības pakāpeniski iegūst citu raksturu un mērogu. Lai apmierinātu patērētāju ekspektācijas un saglabātu konkurētspēju, mums jāpiedāvā produkts, kas der gan tiem klientiem, kuriem ir nepieciešami, piemēram, 100 eiro, gan tiem, kuriem vajadzīgs ievērojami lielāks aizdevums,” pārmaiņas skaidro AS 4finance reģionālais vadītājs Gvido Endlers.

Kā norāda G. Endlers, tad jaunais piedāvājums īpaši derēs klientiem, kuri ir ieplānojuši izdarīt lielākus pirkumus, piemēram, iegādāties automašīnu, sadzīves tehniku, vai arī izejmateriālus mājokļa remontam.

“Patēriņa kreditēšanas tirgus Latvijā šobrīd piedzīvo izmaiņas. Pieņemto normatīvā regulējuma grozījumu rezultātā nebanku sektora produkti pakāpeniski tiek pielīdzināti banku patēriņa kredītiem. Konkurence kreditēšanas tirgū saasinās par visu segmentu klientiem, tādēļ arī nebanku sektoram ir jāmainās un jāpielāgojas šā brīža tirgus apstākļiem un prasībām. Mēs savus produktus būtībā nemainām, bet gan paplašinām ar tiem saistītās iespējas,” skaidro G. Endlers.

Kompānijas pārstāvis norāda, ka šis ir izpētes posms, kurā tiks izvērtēta jaunās koncepcijas efektivitāte un nav izslēgts, ka līdzīgas pārmaiņas nākotnē varētu piedzīvot arī pārējie kompānijas zīmoli.