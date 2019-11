EP pieņem grozījumus pārmērīga Ukrainas vistas gaļas importa novēršanai

Rezolūcijā, ko EP pieņēma ar 444 balsīm par, 128 pret un 74 atturoties, deputāti aicina Ukrainu pilnībā ievērot tirdzniecības nolīgumu, kas paredz “uzticamas sadarbības garu” starp ES un Ukrainu, un piebilst, ka pārtikas nekaitīguma un veselības standarti attiecas uz visiem ES importētajiem produktiem.

Jaunais mājputnu režīms darbosies attiecībā uz atkaulotām vistas krūtiņām un vistas krūtiņām ar kaulu vienā tarifa pozīcijā, un paaugstina gaļas apjomu, ko Ukraina var ievest ES bez tarifiem. Kad Ukrainas eksportētāji būs izmantojuši beznodokļu kvotas, viņiem būs jāmaksā ievedmuitas nodokļi par papildu eksportu uz ES.

Izmaiņas 2016. gada ES un Ukrainas tirdzniecības darījumā bija nepieciešamas, jo viens no Ukrainas mājputnu ražotājiem izmantoja nepilnības ES-Ukrainas tirdzniecības nolīgumā, lai importētu vairāk vistas krūtiņu. Šis produkts tiek uzskatīts par būtisku ES lauksaimnieku iztikai, un, lai arī ES bija noteikusi importa kvotas, lai pasargātu ES lauksaimniekus no pārmērīga importa, vistas krūtiņu ar spārna kaula gabalu likumīgi varēja ievest ES bez ierobežojumiem.

Ziņotāja Eniko Gjori (EPP, HU):

“Pateicoties šīm izmaiņām, ES ražotāji turpmāk tiks aizsargāti pret neierobežotu mājputnu gaļas importu. Nākotnē Ukrainai tirdzniecības attiecībās ar ES vajadzētu ievērot uzticamas sadarbības garu, savukārt ES būtu jācenšas novērst nepilnības nolīgumos. Aicinu Ukrainas eksportētājus pilnībā ievērot tirdzniecības nolīguma noteikumus, tostarp arī sanitāros un fitosanitāros noteikumus.”

Nākamie soļi

Mainītais tirdzniecības režīms stāsies spēkā pēc tam, kad to būs apstiprinājusi Padome un ratificējusi Ukraina.

Vispārīga informācija

Vistas krūtiņas ar kaulu imports no Ukrainas no 2016. līdz 2018. gadam pieauga gandrīz piecpadsmit reizes - līdz 55 000 tonnām - un tās tika pārdotas ievērojami lētāk nekā līdzīgi ES produkti. Tirdzniecības apjoms ar Ukrainu veido 0,9% no visas ES tirdzniecības ar trešām valstīm. No Ukrainas importētā mājputnu gaļa 2016. un 2017. gadā veidoja 1,1 % no visa ES mājputnu gaļas importa.