Kāpēc ziemas mēnešos auto akumulators mēdz pievilt biežāk?

Jo zemāka gaisa temperatūra, jo grūtāk akumulatoram darboties

Termometra stabiņam noslīdot zem 0 grādu atzīmes, akumulatoram pildīt tā pienākumus kļūst arvien grūtāk, turklāt, ja tas nav pietiekami uzlādēts vai arī ir vecāks par trim gadiem, pastāv risks, ka tas var sasalt un atteikties darboties pilnībā. Liela nozīme ir arī akumulatora aukstā starta strāvai (“Cold Cranking Amps” jeb CCA – no angļu valodas). Proti, jo lielāka akumulatora starta strāva, jo ātrāk tas iegriezīs starteri un ātrāk, tautas valodā runājot, automašīna “pieleks”. Tiesa gan, starta strāvai jābūt samērīgai ar akumulatora ietilpību jeb kapacitāti. Īpaši aktuāls šis jautājums ir dīzeļdzinēju automašīnu īpašniekiem.

Kas liecina par to, ka akumulatora mūžs iet uz beigām?

Arī kvalitatīvi akumulatori agrāk vai vēlāk iziet no ierindas, taču par to, ka pienācis laiks lūkoties pēc jauna akumulatora, var liecināt vairākas pazīmes. Uzskaitīsim svarīgākās no tām.

Iedarbināt automašīnas dzinēju kļūst arvien grūtāk

Šis, ļoti iespējams, ir izplatītākais simptoms, ka akumulatora mūžs tuvojas noslēgumam. Par to parasti liecina dzinēja sprauslāšana, un, lai uzsāktu braukšanu, dzinēju jācenšas iedarbināt vairākas reizes pēc kārtas.

Balti vai gaiši zili izdalījumi uz akumulatora

Šādā gadījumā akumulatoru vari censties atgriezt pie dzīvības, to notīrot ar sodas un ūdens masu un pēc tam rūpīgi noslaukot ar ūdeni un nosusinot, taču tas, visticamāk, būs vien īstermiņa risinājums.

Automašīnas elektronika mēdz pievilt

Ja reizi pa reizei pamani, ka auto gaismas kļūst arvien bālākas (bet ar spuldzēm un to kontaktiem viss ir kārtībā), vai arī automašīnu vairs nav iespējams piesildīt, kā nākas, pastāv ļoti liela iespēja, ka pie vainas ir tieši akumulators.

Tāpat par to, ka automašīnas akumulatora dienas ir skaitītas, liecina:

Smaka, kas līdzinās puvušām olām;

Uzbriedis vai saplaisājis akumulatora ietvars;

Savāda skaņa, izmantojot skaņas signālu.

Ja esi konstatējis kaut vienu no šīm pazīmēm, ļoti iespējams, ka pienācis laiks meklēt, kur pieejami jauni, kvalitatīvi akumulatori!

Servisa apmeklējums par ļaunu noteikti nenāks

Lai zinātu, ka akumulatoram nekas nekaiš, ar vizuālu apskati vien nepietiks, tāpēc labākais risinājums būtu to atrādīt profesionāļiem auto servisā – tajā tiks pārbaudīts gan elektrolītu līmenis, gan akumulatora lādiņš, ka arī savienojuma vietas (tajās ļoti bieži mēdz parādīties korozijas pazīmes). Īpaši svarīgi šādu pārbaudi veikt pirms ziemas sezonas iestāšanās, lai kādā agrā un aukstā rītā nevajadzētu attapties, ka automašīnu pielaist vairs nav iespējams.

