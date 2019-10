"Biļešu Serviss" tiek pārdots igauņiem

"UP Invest" valdes loceklis un izpilddirektors Svens Nūtmans sacīja, ka investīcijas mērķis ir vēlme paplašināties līdz šim neiekarotā uzņēmējdarbības jomā. "Uzskatām, ka biļešu aprites tirgum ir paplašināšanās potenciāls Baltijas valstīs un Baltkrievijā, kur pašlaik darbojas BTH. Mēs arī augstu vērtējam kompānijas neseno attīstību un valdes ieguldījumu," teica Nūtmans.

Viņš piebilda, ka sarunas bijušas saspringtas, bet abas puses ir apmierinātas ar darījumu. Puses vienojušās darījuma summu neatklāt. BTH pašreizējā vadība turpinās darbu.

Igaunijas kompānija "Baltic Ticket Holdings" dibināta 2007.gadā, sākotnēji tā pārvaldīja "Piletilevi" Igaunijā un "Biļešu Serviss" Latvijā. 2016.gadā BTH grupai pievienojās "Bilietai" Lietuvā un "Kvitki" Baltkrievijā.

BTH vadītājs Jānuss Beilmanns sacīja, ka kompānijas misija ir sniegt kultūras baudītājiem informāciju un ērtu pieeju biļetēm uz pēc iespējas vairāk kultūras un izklaides pasākumiem. BTH pasākumu organizatoriem piedāvā profesionālus pakalpojumus, tostarp biļešu tirdzniecības organizēšanu, biļešu pārvaldības programmatūras nomu, biļešu autorizācijas programmatūru un tehniskos risinājumus, kā arī mārketinga iespējas BTH pārdošanas kanālos.

Kompānijas biļešu tirdzniecības vietnes gadā reģistrē 45 miljonus apmeklējumu, bet grupas kopējais biļešu pārdošanas apmērs gadā pārsniedz 100 miljonus eiro. Grupas programmatūras attīstīšana un serveru pārvaldība notiek Igaunijā.

Arī pēc īpašnieka maiņas BTH sola turpināt sniegt neatkarīgus, privātā kapitālā balstītus biļešu tirdzniecības vidutāja pakalpojumus.

"BTH turpinās aktīvas investīcijas programmatūras un pārdošanas instrumentu modernizēšanā, ieviešot vairākus sarežģītus pakalpojumus, lai palīdzētu organizatoriem tuvāko gadu laikā piedāvāt saviem apmeklētājiem vēl ērtākus pakalpojumus pirms un pēc pasākuma," sacīja Beilmanns, piebilstot, ka visu BTH kompāniju darbības mērķis ir sniegt augstākās kvalitātes pieredzi.

Grupas uzņēmumi pārvalda tiešsaistes platformas "www.piletilevi.ee", "www.teatrix.ee", "www.kinkekaart.ee", "www.bilesuserviss.lv", "www.bilietai.lt", "www.kvitki.by", "www.teatr.by" un "www.vpodarok.by". Tāpat BTH tirdzniecības punkti sadarbojas ar lieliem un labi zināmiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, piemēram, "Selver", "Circle-K", "Latvijas Pasts", "Rimi", "Maxima", "Vaga", "Jevrosetj", kā arī ar teātriem un koncertzālēm visās valstīs.

BTH grupas uzņēmumos strādā 111 cilvēku. Darījumam ir jāsaņem iesaistīto valstu konkurences uzraugu apstiprinājums.

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".

SIA "Biļešu serviss" dibināta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 28 45 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks kopš 2007.gada ir "Baltic Ticket Holdings". Kompānija pērn strādāja ar 2,15 miljonu eiro lielu apgrozījumu, kas bija par 19% vairāk nekā 2017.gadā, un nopelnīja 473 553 eiro, peļņai pieaugot par 22%.