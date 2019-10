"Facebook" par video statistikas pārspīlēšanu var nākties šķirties no lielas summas

Ja "Facebook" šo piedāvāto vienošanos pieņems, tad vairāk nekā 1,35 miljoni reklāmas izvietotāju būs tiesīgi saņemt kompensāciju.

Apsūdzībā norādīts, ka "Facebook", kas aptuveni 98% no saviem ienākumiem gūst no reklāmas pārdošanas, laika periodā no 2015.gada februāra līdz 2016.gada septembrim reklāmas izvietotājiem sniedzis kļūdainu statistiku attiecībā uz to, cik lietotāji vidēji ilgi skatās sociālajā tīklā izvietotos video. Šī statistika ir svarīga tiem, kas reklāmas izvieto tādās platformās kā "YouTube" un "Facebook".

Daudzpersonu tiesas prāvā iesaistītie uzsver, ka šīs nepatiesās statistikas dēļ viņi maksājuši vairāk par "Facebook" reklāmām, jo viņi bijuši gatavi maksāt vairāk par video reklāmām, kas tiek aplūkotas ilgāk.

Viņi norāda, ka video vidējās skatīšanās rādītājs neatbilstoši palielināts pat par aptuveni 150%-900%.

Lai arī "Facebook" atzīst statistikas nepareizu aprēķināšanu, uzņēmums uzsver, ka šī esot nevainīga kļūda, kas tikusi uzreiz izlabota pēc tās atklāšanas.

Šī tiesas prāva ilgusi trīs gadus, kuru laikā prasītāji iedzīvojušies juridiskajos izdevumos vairāku miljonu dolāru apmērā.