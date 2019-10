"Latvian Retail Management" apvienojušies vietējā kapitāla mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkli AS "Diāna", SIA "Gabriēla", SIA "Lekon", kas iepriekš veidoja daļu no mazumtirdzniecības tīkla "top!" veikalu ķēdes.

Upīte norādīja, ka līdz šim apvienību veidojošo uzņēmumu mazumtirdzniecības vietas tika pārstāvētas ar zīmolu "top!", taču pakāpeniski veikali mainīs nosaukumu uz jauno zīmolu un no 2020.gada janvāra tiks pārstāvēti ar vienotu zīmolu "Citro". Vienlaikus līdz ar zīmola maiņu plānots attīstīt ciešāku sadarbību ar vietējiem ražotājiem un atbilstoši katra reģiona specifikai piedāvāt svaigu vietējo ražotāju produkciju.

Viņa arī skaidroja, ka jaunais koncepts ļaus uzņēmumiem operatīvāk pieņemt lēmumus un elastīgāk reaģēt uz pārmaiņu procesiem, plānojot operatīvo darbību un modernizējot tirdzniecības vietas, kā arī pielāgot sortimentu katra pārstāvētā reģiona tradīcijām un aktualitātēm.

"Tas ir pārdomāts solis. Mūs vieno kopīga vīzija par vienotu un mērķtiecīgu izaugsmi, kas līdzšinējā sistēmā bija pārāk sarežģīta, smagnēja un laikietilpīga. Esam pārliecināti, ka līdz ar šīm pārmaiņām spēsim būt daudz efektīvāki lēmumu pieņemšanas procesos, varēsim ātrāk ieviest jaunumus un veikt nepieciešamās pārmaiņas, lai darbiniekiem, partneriem un klientiem piedāvātu mūsdienīgus risinājumus un ilgtspējīgu sadarbību," teica "Latvian Retail Management" valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Latvian Retail Management" reģistrēts 2018.gada decembrī, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro.

Kompānijas kapitāls vienādās daļās pieder "Gabriēla", "Lekon" un "Diāna", bet kompānijas patiesie labuma guvēji ir Aldis Anzenavs, Igors Lucijanovs, Andris Revizors, Edvīns Bergmanis un Ukrainas pilsonis Vasils Popandopulo (Vasyl Popandopulo).

Veikalu tīkls "top!" ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls. Ar preču zīmi "top!" Latvijā darbojas 203 pārtikas veikali, no tiem 118 "top!" un 85 "mini top!", kuri pieder 14 vietējiem uzņēmumiem - SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "G.A.L.", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".