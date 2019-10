Auto daļu tirdzniecībā ar katru gadu var novērot pastāvīgi augošu pieprasījumu, un pircēju skaits, kam pirkums ir sagādājis vilšanos, samazinās. Arvien vairāk cilvēki izvēlas pasūtīt detaļas tieši internetā, kā vienu no galvenajiem iemesliem minot iespēju ietaupīt naudu un saņemt preci īsā laika periodā. Turklāt mūsdienīgs auto daļu internetveikals sniedz klientam iespēju ērti, ātri un galvenais nekļūdīgi atrast to detaļu, kas precīzi sader ar konkrētā auto modeli. Piemēram, auto rezerves daļu internetveikals Trodo.lv ir izveidojis meklētāju, kas pēc auto reģistrācijas numura atlasa tās detaļas, kas ir saderīgas ar konkrēto auto marku un modeli, iekļaujot arī specifiskākus parametrus, kā markas un modeļa izlaiduma gadu, motora tipu, motora tilpumu, kā arī citas tehniskās specifikācijas. Nav nepieciešams manuāli norādīt auto parametrus, sistēma to izdara automātiski.

Sadarbībā ar auto daļu internetveikalu Trodo.lv esam apkopojuši galvenās klientu norādītās priekšrocības salīdzinājumā ar klasisku veikalu.

Priekšrocība Nr. 1 – laika ekonomija un komforts

Analizējot klientu atsauksmes, esam novērojuši, ka pircējiem Latvijā aizvien būtiskāks faktors ir laika ekonomija, kas mudina sev vajadzīgo meklēt tieši internetā, kur nereti sortiments ir ievērojami plašāks nekā jebkurā klasiskā auto preču veikalā.

Daudziem svarīga ir iespēja izvairīties no rindām, no satiksmes sastrēgumiem, pēc vajadzīgās detaļas dodoties no viena veikala uz otru un nereti secinot, ka meklētā prece nav atrodama uz vietas, līdz ar to tāpat ir jāpasūta. Internetveikals to visu aiztaupa, ļaujot nepieciešamās detaļas nopirkt arī pusdienu pārtraukumā vai vakarā, sēžot mājās pie TV, kad iepirkšanos netraucē nedz darba uzdevumi, nedz citi steidzami ikdienas pienākumi. Vēl salīdzinoši nesen daudzi laiku ekonomēja, auto remontējot pašu spēkiem, lai nebūtu jāgaida rindā pie auto mehāniķa. Tomēr, mūsdienu transportlīdzekļiem kļūstot aizvien sarežģītākiem, dažkārt bez servisa pakalpojumiem pilnībā iztikt nav iespējams. Tāpēc līdztekus laika ekonomijai un plašajam sortimentam, joprojām aktuāla ir arī naudas ekonomija, iepērkoties internetā.

Priekšrocība Nr. 2 – rezerves daļas cenas un kvalitātes attiecība

Klientu atsauksmes liecina, ka preces cena aizvien ir viena no būtiskākajām internetveikala priekšrocībām – lai cik šķietami izdevīgs būtu piedāvājums klasiskā auto preču veikalā, daudzos gadījumos internetā cena būs vēl zemāka. Internetveikala uzturēšanas izmaksas ir mazākas, un tas ļauj vairāk koncentrēties uz labāku cenas un servisa piedāvājumu. Turklāt, ņemot vērā augošo pieprasījumu, mums ir iespēja rast arī izdevīgākus sadarbības nosacījumus ar preču piegādātājiem, kur galvenais ieguvējs ir klients. Šie visi faktori kopā rada lielisku auto rezerves daļas kvalitātes un cenas attiecību, ko Trodo.lv var nodrošināt arī saviem pircējiem.

Priekšrocība Nr. 3 – liels kvalitatīvu rezerves daļu sortiments

“Lai internetveikals klientiem varētu nodrošināt ātru un kvalitatīvu servisu, tam jāparūpējas par iespējami labāko sadarbības partneru izvēli. Mums ir būtiski, lai pircējs varētu izraudzīties sev vajadzīgo detaļu no preču klāsta, kurā pārstāvētas gan premium klases detaļas, gan arī lētākas (budžeta klases), tādēļ preču sagādē sadarbojamies ne tikai ar piegādātājiem, bet arī pa tiešo ar rūpnīcām. Daudzas no tām ražo arī lielu daļu no automašīnu oriģinālajām detaļām, kas pieejamas autorizēto dīleru oficiālajos servisos, taču par augstāku cenu. Tādu pašu detaļu, kas nāk no rūpnīcas (bez auto zīmola emblēmas), varam klientam piedāvāt lētāk.

Auto detaļu tirgū pastāv liela konkurence, un nereti vienu un to pašu detaļu, taču, iespējams, ar nedaudz atšķirīgu tehnoloģiju vai izmantojot atšķirīgus materiālus, ražo vairākas rūpnīcas. Savā starpā konkurējot, tās piesaista klientus arī ar atšķirīgu cenu politiku. Tā kā mēs sadarbojamies ar dažādiem ražotājiem un vairumtirgotājiem, arī saviem klientiem spējam piedāvāt plašu kvalitatīvu detaļu sortimentu plašā cenu diapazonā,” zemākas cenas iespēju skaidro Helvijs Everss.

Internetveikals Trodo.lv ir izvirzījis augstas kvalitātes prasības attiecībā uz sadarbības partneriem, lai iespējami samazinātu gadījumus, kad klients nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti. Esam pārliecinājušies, ka arī salīdzinoši lēta rezerves daļa var būt kvalitatīva – visu nosaka ražotāja darbības principi, reputācija un attieksme pret klientu. Mums ir izdevies rast partnerus, kuru darba kvalitāte un cenu politika ļauj klientam piedāvāt teicamu izvēli, un klienti to novērtē, – atzīst Trodo.lv. Esam arī gandarīti par iegūto apbalvojumu savā kategorijā kā Latvijas labākais auto daļu internetveikals.

Priekšrocība Nr. 4 – iespēja kļūdīties samazināta līdz minimumam

Ne katrs ir izcils auto eksperts, kurš zina, kāda detaļa no kāda ražotāja un ar kādiem parametriem vajadzīga viņa automašīnai. Šādā situācijā vieni izvēlas zvanīt uz auto servisu ar cerībām, ka pieraksts rindā nebūs pārlieku garš, bet meistari servisā atbildīgi izvēlēsies un nomainīs mašīnai vajadzīgās rezerves daļas. Savukārt citi prasa konsultāciju pārdevējam veikalā. Trodo.lv aiztaupa kā vienu, tā otru.

Konsultācijas par izvēlēto detaļu mūsu klientiem ir pieejamas arī telefoniski vai rakstot e-pasta vēstuli. Tomēr būtiski, ka, jau izstrādājot internetveikalu, pievērsām uzmanību tam, lai maksimāli mazinātu iespēju klientam kļūdīties. Preces izvēle notiek pēc tam, kad pircējs ir ievadījis savas automašīnas marku, modeli, izlaiduma gadu un citus parametrus. Vai vienkārši tikai sava auto reģistrācijas numuru. Tādējādi uzreiz no visa milzīgā preču klāsta varam atsijāt tās detaļas, kas ražotas konkrētajai automašīnai. Proti, iespēja, ka savam Volvo XC60 iegādāsieties Audi Q5 detaļas, ir izslēgta, jo sistēma piedāvās tikai konkrētajam Volvo modelim paredzētas rezerves daļas, pircējam atliek vien izraudzīties vēlamo cenu un ražotāju.

“Būtiski piebilst, ka klientiem papildu drošību sniedz arī garantija, ko lielākoties ražotājs ir noteicis ar divu gadu termiņu, kā arī ir 30 dienu preču atgriešanas termiņš. Tas noder reizē, kad, saņemot preci, nākas secināt, ka pirkums tomēr izdarīts kļūdaini. Turklāt klients bez papildu maksas var atzīmēt, lai izvēlētā detaļa tiktu manuāli pārbaudīta pēc VIN numura, ņemot vērā faktisko auto komplektāciju un citus specifiskākus parametrus. Tādā veidā tiek maksimāli izslēgta iespēja klientam kļūdīties pirkuma brīdī. Mūsu darbinieki ir zinoši auto eksperti, kas ar prieku palīdzēs noorientēties plašajā piedāvājumu klāstā,” piebilst Helvijs Everss.

Priekšrocība Nr. 5 – ātra un precīza pasūtījuma piegāde

“Vēl viena mūsu būtiskā priekšrocība ir ātra, precīza un prognozējama piegāde. Jau pirkuma brīdī sistēma klientam prognozē laiku, kad detaļa būs pieejama. Pircējs var izvēlēties arī sev ērtāko preces saņemšanas veidu – birojā, Omniva pakomātā vai ar kurjeru. Turklāt kā piegādes adresi ir iespējams norādīt arī servisu, kur auto tiek remontēts, tādējādi klients vēl vairāk aiztaupa sev laiku, jo nav jābrauc detaļai pakaļ un tad jāved meistariem. Tiesa, Latvijā šādu iespēju izmanto salīdzinoši retais – daudz izplatītāka izvēle ir preces saņemšana mūsu birojā,” stāsta Helvijs Everss.

Viņš akcentē, ka vidēji auto rezerves daļas piegādes laiks ir viena līdz divas dienas no pirkuma izdarīšanas brīža. Daudz retākos gadījumos, pasūtot kādu ļoti specifisku detaļu, var nākties rēķināties ar nedaudz ilgāku piegādes laiku. “Tomēr arī tādos gadījumos klients zinās dienu un laiku, kad detaļa būs pieejama,” piebilst auto rezerves daļu internetveikala vadītājs.

* Gemius pētījums par iepirkšanos internetā