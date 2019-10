"Rietumu banka" neatklāj, vai esošais un bijušais vadītājs kopā atgriezušies no tiesas sēdes Francijā

Saskaņā ar bankas gada pārskata pielikumā pieejamo informāciju, apelācijas tiesas process tika sākts šā gada 23. septembrī. Pēcāk šā gada 26. septembrī AS "Rietumu banka" izplatīja paziņojumu, ka "Pēc "Rietumu bankas" lūguma Francijas apelācijas tiesa ir nodalījusi bankas un Pankova kunga lietas atsevišķajā tiesvedībā un atlikusi to izskatīšanu uz 2020. gada pavasari. Ar šādu lūgumu banka vērsās sakarā ar Francijas Augstākās tiesas lēmumu par soda aprēķina kārtību par līdzīgu pārkāpumu citā analoģiskā lietā, kas var būtiski ietekmēt lēmumu mūsu lietā; kā arī sakarā ar klajā nākušiem jauniem apstākļiem un faktiem, kas nebija pieejami pirmās instances tiesai.”

Tāpat AS "Rietumu banka" norādīja, ka ir pilnībā pārliecināta par savu nevainību. Bankas pozīcija ir izklāstīta apelācijā, un tā sniegs tiesai pārliecinošus argumentus. Vienlaikus apliecinot, ka AS "Rietumu banka" tic, ka Francijas tiesu sistēma pieņems šajā lietā taisnīgu lēmumu.

Portāla Jauns.lv rīcībā nonākusi informācija, ka šā gada 23. septembrī no Parīzes Rīgā atgriezās AS "Rietumu banka" pašreizējais valdes priekšsēdētājs Rolfs Fulss un bijušais valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Pankovs. Pēc aculiecinieku stāstītā, abi kungi lidostā Parīzē uz reisu bija ieradušies reizē un kopā arī lidoja mājup, izvēloties biznesa klases biļetes un reisā sēžot viens otram blakus. Tāpat kungi sarunājās, ļaujot jaust par kopīgu ceļamērķi.

Jauns.lv vērsās AS "Rietumu banka" ar lūgumu sniegt informāciju, vai banka apstiprina faktu, ka Fulss un Pankovs šā gada 23. septembrī atgriezās Rīgā kopā no tiesvedības procesa Francijā. Tāpat jautājām bankai sniegt ziņas, vai Pankovam aviobiļetes ir apmaksājusi AS "Rietumu banka". Bankas preses sekretāre Eleonora Gailiša sākotnēji portālam Jauns.lv sniedza informāciju, ka abas personas šā gada 26. septembrī atrodas darbavietā, izvairīgi distancējoties no žurnālista uzdotā jautājuma. Pēcāk, lūdzot AS "Rietumu banka" sniegt precīzu atbildi, banka norādīja, ka plašākus komentārus par šīm personām nesniegs.

Vai tas nozīmē, ka banka cenšas slēpt informāciju, ka "Rietumu banka" pašreizējais valdes priekšsēdētājs Fulss un bijušais valdes priekšsēdētājs Pankovs kopā bija uz nozīmēto tiesas sēdi šā gada 23. septembrī un ar vienā rezervācijā iegādātām aviobiļetēm vakarā atgriezās Rīgā, paliek atklāts jautājums.

Tāpat neatbildēts paliek jautājums, vai krimināllietā Francijā, kurā AS "Rietumu banka" lūdza nodalīt tiesas procesus starp banku un bijušo valdes priekšsēdētāju Pankovu un tiesa lēma labvēlīgi bankai, izmaksas par došanos uz apelācijas sēdi Pankovam apmaksāja AS "Rietumu banka", tādējādi, iespējams, nonākot zināmā pretrunā ar tiesai izteikto lūgumu par lietas sadalīšanu.