Projektu īstenos Lietuvas Vides ministrijas Valsts aizsargājamo teritoriju direkcija, kas uzcēlusi jau vairāk nekā desmit skatu torņus gleznainākajās Lietuvas vietās, vēsta portāla "Delfi.lt" vides izdevums "Grynas.lt".

Šilutes rajona mērs Vītauts Laurinaitis izteicis cerību, ka plašais skats, kas pavērsies no torņa augšas, varētu būt iespaidīgāks nekā pazīstamajā Galotņu takā, kas pirms četriem gadiem tika atklāta Anīkšču reģionālajā parkā.

Pēc viņa teiktā, torņa būvei tiešām izraudzīta īpaši skaista vieta - no augšas būs redzams gan Nemunas deltas atteku tīkls, gan Kuršu kāpas ar Nidas kūrortpilsētiņu jomas pretējā krastā, gan tuvējais Ventes rags ar putnu gredzenošanas staciju šajā krastā, gan plašie jomas ūdeņi un daļa Kaļiņingradas teritorijas.

"Un galvenais - pārsteidzoši skati pavērsies visa gada garumā, jo ziemā, kad jomas ūdeņi aizsalst, te ierodas neskaitāmi zvejnieki, uz ledus veidojas veselas telšu un ugunskuru pilsētiņas," stāstījis Laurinaitis.

"Mēs paši Rusnē īpaši gaidām, ka no torņa varēsim vērot ledus iešanu, kas no augšas izskatīsies krietni iespaidīgāk nekā no krasta. Bet, protams, ļoti gaidīti arī visi, kas vien vēlēsies," piebildusi Rusnes pašvaldības vadītāja Daļa Drobniene.

Līdz ar torņa celtniecību paredzēts ierīkot 900 metru garu taku, kas vedīs caur rezervāta teritoriju un būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Skatu tornim varēs piekļūt gan no sauszemes, gan ūdens puses, un šai nolūkā paredzēts ierīkot krastā pontonu piestātni.

Skatu torņa projektu izstrādā uzņēmuma "Studija 501" arhitektu komanda. Kā atzinis arhitekts Martīns Norvila, šis objekts ir īpaši sarežģīts, jo tas jāceļ uz mīkstas grunts - Nemunas deltas sanesām - un jāpasargā no plūdu ūdeņiem un ledus iešanas, turklāt celtniecībā jāizmanto tādas metāla konstrukcijas, kas ir īpaši noturīgas pret koroziju.

Iecerēts, ka tornis būs aptuveni 30 metrus augsta ergonomiska trīsskaldņu prizma, kuras fasādes būs apvilktas ar krusteniski nospriegotu metāla tīklu, lai pēc iespējas samazinātu vēja slodzi, kas Kuršu jomas krastā mēdz būt ļoti stipra.

Valsts aizsargājamo teritoriju direkcija cer jauno skatu torni atvērt apmeklētājiem 2020.gada trešajā ceturksnī, ja vien būvdarbus nebremzēs, piemēram, plūdi, ar kuriem Nemunas deltā vienmēr jārēķinās.

Rusnes sala un Rusnes pilsētiņa ar aptuveni 1600 iedzīvotājiem Lietuvā ir īpaša vieta, kas daudzu gadu garumā pavasaros un rudeņos bijusi tikpat kā atgriezta no ārpasaules, jo ceļš pāri applūstošajām Nemunas deltas pļavām vidēji 40 dienas gadā nebija izbraucams, taču šopavasar pāri applūstošajam posmam atklāta estakāde, lai saliniekiem vairs nenāktos gaidīt garās rindās uz speciālās tehnikas palīdzību.