Ministru Kabinets (MK) šodien skatīja SM sagatavotos noteikumus "Par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili" un "Par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru".

Saeima 13.jūnijā atbalstīja grozījumus "Autopārvadājumu likumā", kas cita starpā noteic, ka taksometru pakalpojumu sniegšanai autoostās, dzelzceļa stacijās, lidostās, ostās varēs strādāt pārvadātāji, kas braucieniem noteiks fiksētu maksu ar priekšapmaksas kuponu jeb vaučeru, darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā.

Valdībā šodien atbalstītie noteikumi paredz, ka taksometra pakalpojumus ar ierobežotu piekļuvi publiski pieejamā teritorijā (autoostā, dzelzceļa stacijā, lidostā un ostā) varēs sniegt pārvadātājs, kas nodrošinās pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā, apkalpojot personas ar invaliditāti, kā arī spējot nodrošināt taksometrus arī ar sešām līdz deviņām sēdvietām, to skaitā bērnu sēdeklīšiem. Noteikts ierobežojums autotransporta līdzekļa vecumam - tas nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

SM skaidro, ka noteikumi daudz striktāk regulēs prasības taksometru tarifu norādē un pakalpojumu sniegšanas kārtību pie starptautiskās lidostas "Rīga", kā arī speciālās licences kartītes saņemšanas nosacījumus pārvadātājiem.

Speciālās licences kartītes izsniegs Rīgas plānošanas reģions, un tās būs derīgas komercdarbībai arī visā pārējā plānošanas reģiona teritorijā. Rīgas plānošanas reģions pārbaudīs pārvadātāja un tā autotransporta līdzekļu atbilstību likumā noteiktajām prasībām. Šīs speciālās licences kartītes varēs anulēt, ja pārvadātājs nepildīs "Autopārvadājumu likumā" noteiktās prasības, kas ir jāpilda lidostas "Rīga" teritorijā.

Noteikumos atrunāta kārtība, kādā republikas pilsētas pašvaldība vai plānošanas reģions izsniedz un anulē licenci un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru. Lai izsniegtu licences kartīti, institūcija pārbaudīs autotransporta līdzekļa reģistrācijas datu atbilstību M1 kategorijai, īpašuma vai turējuma tiesības.

Savukārt no 2020.gada 1.janvāra, papildus tiks pārbaudīta arī autotransporta līdzekļa atbilstība vides prasībām. Pirms licences kartītes izsniegšanas institūcija papildu pārbaudīs, vai pārvadātājs konkrētajam taksometram ir reģistrējis taksometra skaitītāju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamā datu bāzē.

Lai samazinātu ēnu ekonomiku un tā dēvētos "uzņēmumu karuseļus", ja pārvadātājs ierosinās anulēt speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti transportlīdzeklim, institūcija, kas izsniedz šos dokumentus, pārbaudīs informāciju VID Publiskojamo datu bāzē par pārvadātāja nodokļu saistību un Sodu reģistrā par administratīvo sodu izpildi, kas piemēroti par pārvadājumu pakalpojumu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Turklāt paredzēts stingrāks regulējums attiecībā uz pārvadājumu tarifiem. Ja pārvadātājs plānos piemērot vairākus tarifus, tos būs jānorāda paziņojumā, kuru būs jāiesniedz institūcijai, sastādot cenrādi un atšifrējot kādam braucienam tas tiek piemērots. Šo informāciju būs jāizvieto taksometra salonā uz priekšējā paneļa. Cenrādī ietverto tarifu palielinājumi vai atlaides nevarēs pārsniegt 50% un to apmēru pārbaudīs institūcija. Informācija par tarifiem, kuri tiks piemēroti braucieniem no lidostas "Rīga", ja netiek izmantot vaučeris, pārvadātājam būs jānorāda paziņojumā atsevišķi, un tie būs saistoši visiem tā rīcībā esošajiem taksometriem.

Savukārt uz taksometra virsbūves būs jāizvieto pamata tarifi, kas tiek piemēroti, nolīgstot taksometru uz ielas. Tāpat uz priekšējā paneļa pasažiera pusē jābūt novietotai VSIA "Autotransporta direkcija" izsniegtai "Taksometra vadītāja reģistrācijas apliecībai", kuru izsniedz visiem autovadītājiem, kuriem ir tiesības sniegt pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumus ar taksometru.

Lai uzlabotu situāciju nodokļu jomā, paredzēts, ka par veiktajiem pakalpojumiem pārvadātājiem būs jāsniedz informācija VID tiešsaistes režīmā. Pārvadātāji to varēs sākt no 2020.gada 1.jūlija, bet obligāti informācija būs jāsniedz no 2021.gada 1.jūlija.

Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī, bet ierobežota piekļuve lidostas "Rīga" teritorijā stāsies spēkā 2019.gada 15.septembrī.

Tāpat valdība šodien atbalstīja noteikumus "Par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili", kas stāsies spēkā 1.septembrī un aizstās 2018.gada pieņemto kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili.

Noteikumi paredz noteikt kārtību, kādā Autotransporta direkcija izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti, prasības autotransporta līdzekļa aprīkojumam un tā izvietojumam, kā arī kārtību, kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar vieglo automobili.

Licenci izsniegs pārvadātājam, kurš reģistrēts Komercreģistrā un kuram nav nodokļu parādu. Direkcija varēs anulēt licenci, ja pārvadātājs būtiski pārkāps normatīvajos aktos noteiktās pārvadājumu saistības vai kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, vai radīs draudus pasažieru drošībai.

Lai izsniegtu licences kartīti atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām, Autotransporta direkcija pārbaudīs autotransporta līdzekļa reģistrācijas datus - transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības, pasažieru sēdvietu skaitu Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Sākot no 2020.gada 1.janvāra, papildus tiks pārbaudīta arī autotransporta līdzekļa atbilstība vides prasībām.