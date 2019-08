Iedzīvotāji gatavojas tiesāties par "Lidl" loģistikas centra būvniecību Ulbrokas ielā

Biedrības pārstāvju ieskatā, būvatļauja izsniegta prettiesiski, jo pirms būvatļaujas izsniegšanas nav ievērotas sabiedrības līdzdalības tiesības, kā arī nav izvērtēta būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz apkārtējo vidi.

"Ņemot vērā nepieciešamo procesuālo un tiesisko darbību neievērošanu, apkaimes vietējo iedzīvotāju dibinātā biedrība "Mikrorajons" vērsīsies tiesā un apstrīdēs tehnisko noteikumu izsniegšanas likumību uz kuru pamata ir izsniegta būvatļauja," pauž pārstāvji.

Pēc viņu teiktā, "Lidl" loģistikas centram būs būtiska ietekme uz vidi un apkārtējo māju iedzīvotāju ikdienu, jo noliktavu apbūves laukums aizņems gandrīz 40 000 kvadrātmetru, neskaitot tehniskās palīgtelpas un ūdens rezervuārus.

"Tā izbūve nozīmēs to, ka klusais mikrorajons no iedzīvotājiem draudzīgas, klusas un ģimenēm piemērotas dzīves vietas, pārtaps par industriālu kompleksu, kur nemitīgi kursēs smagās kravas automašīnas no visām trim Baltijas valstīm. Privātmāju un daudzdzīvokļu māju rajons pārtaps par lielu noliktavu centru, kurā būtiski pasliktināsies gaisa kvalitāte, satiksmes drošība un cilvēku dzīves kvalitāte," bažas pauž aktīvisti.

Pēc viņu teiktā, par šo ieceri nav notikusi sabiedriskā apspriešana un nav veikts arī ietekmes uz vidi novērtējums un apkārtnes iedzīvotāji par noliktavu kompleksa celtniecību uzzinājuši tikai pēc plakātu izvietošanas pie būvniecības teritorijas.

Biedrības biedri uzskata, ka šādas darbības neatbilst Latvijā pastāvošajām tiesību normām un procesuālajai šāda mēroga būvdarbu veikšanas kārtībai, tāpēc ir uzsākusi darbības, lai aizstāvot apkaimes iedzīvotāju tiesības, vērstos tiesā pret Valsts vides dienesta Lielrīgas reģiona vides pārvaldi un apstrīdētu būvdarbu tehnisko noteikumu izsniegšanas likumību. Vērsties tiesā pret VVD plānots tādēļ, ka, iedzīvotāju ieskatā, tieši viņiem jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Savukārt Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Kristīne Bašķere norādīja, ka sabiedriskā apspriede un ietekmes uz vidi novērtējums nav veikts, jo konkrētajā gadījumā likums ko tādu nepieprasa.

"Ietekmes uz vidi novērtējums jāveic tad, kad tas ir ievērojams, taču šajā gadījumā tā nav. Šo centru paredzēts būvēt vietā, kas pēc pilsētas plānojuma atrodas ražošanas un komercapbūves teritorijā," pauda Bašķere.

Pēc viņas teiktā, saistībā ar šo būvatļauju jau ir ierosināta viena tiesvedība no kādas privātpersonas puses. Sākotnēji tā apstrīdēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kurš to atstājis spēkā esošu. Patlaban tā esot apstrīdēta jau Administratīvajā apgabaltiesā.

Iedzīvotāji plāno tiesāties par teju 55 miljonus vērtā loģistikas centra būvniecību, kur būvdarbi uzsākti jau aizvadītā gada oktobrī.

Pēc biedrības pārstāvja Jāņa Štekerhofa teiktā, sākotnēji iedzīvotājiem bijis grūti iegūt jelkādu informāciju par plānoto būvniecības ieceri un visa informācija būtībā iegūta tikai no izvietotajiem plakātiem pie būvniecības teritorijas, kā rezultātā arī notikusi tāda vilcināšanās ar lēmumu vērsties tiesā.

"Lai risinātu šo problēmu, aprīlī dibinājām biedrību," norādīja Štekerhofs, sakot, ka pie iesnieguma tiesai patlaban strādā juristi.

Biedrība "Mikrorajons" ir dibināta šī gada 16.aprīlī, ar mērķi veicināt Ulbrokas ielas rajona teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanu, iesaistot apkaimē dzīvojošos cilvēkus. Tās biedri aktīvi iesaistās vides jautājumu risināšanā, īpaši aizstāvot sabiedrības tiesības uz vides informācijas saņemšanu, lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu videi un cilvēkiem. Biedrības valdē darbojas Jānis Štekerhofs, Andris Lapiņš un Rīgas domes deputāte Iveta Ratīnika (LA).