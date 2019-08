"Pagājušajā gadā ar 15,7% pieaugumu mēs bijām ceturtā straujāk augošā Eiropas lidosta savā grupā, kurā gadā tiek apkalpoti 5-10 miljoni pasažieru. Šogad mūsu pieaugums ir 9,5% un tādēļ mēs prognozējam, ka gadā kopumā apkalposim 7,5 miljonus pasažieru. Iespējams, būs pat nedaudz vairāk," viņa sacīja.

Līce norādīja, ka Eiropā vidējā izaugsme pasažieru aviopārvadājumos pirmajā pusgadā bija vien par apmēram 4-4,5%, savukārt kravu pārvadājumu apmērs sarka, uzrādot kritumu par aptuveni 3,5%, kas skaidrojams ar tirdzniecības kariem, ar breksitu, ar vājo ekonomikas izaugsmi, lidsabiedrību apvienošanos, kā arī streikiem.

"Mēs uz šī fona izskatāmies labi un šis gads, tāpat kā iepriekšējas, solās būt labs," teica Līce, piebilstot, ka arī lidostas finansiālajos rādītājos pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir 7% pieaugums - līdz ar to gads solās būt labs gan pasažieru skaita, gan finansiālo rādītāju ziņā.

Jautāts, vai izaugsme skaidrojama ar Rīgas kļūšanu par populāru galamērķi vai tranzīta pasažieriem, Līce norādīja, ka abi iemesli ir būtiski. "Lielākais tranzīta pasažieru pārvadātājs ir "airBaltic". Mēs apzināti savu termināli veidojam tā, lai tas būtu pievilcīgs arī tranzīta pasažieriem. Ja mēs apzināmies, kāds ir Baltijas valstu iedzīvotāju skaits, tad tieši tranzīts ir mūsu nākotne," teica lidostas vadītāja.

Viņa minēja, ka galvenie tranzīta pasažieru plūsmas virzieni Rīgas lidostā ir no Krievijas uz Rietumeiropu, no Balkānu valstīm uz Skandināviju, kā arī Vācija - Igaunija un Somija - Lietuva. Tāpat populāri ir lidojumi no Baltijas valstīm uz Barselonu, Romu, Parīzi, Prāgu.

"Mēs arī veicām pētījumu par savu klientu profilu un vairāk nekā 34% pasažieru Rīgas lidostā ir latvieši. No tiem 19% klientu ceļo biežāk nekā 11 reizes gadā. Savukārt 15% - dodas ceļojumos vairāk nekā divas reizes gadā. Aptaujā 31% teica, ka pārsvarā ceļo darījumu braucienu dēļ. Cilvēki tiešām ir sākuši vairāk ceļot," stāstīja Līce.

Viņa norādīja, ka vasarā ir 106 galamērķi, uz kuriem var nokļūt no Rīgas lidostas.

"Turklāt tas, ka bez pārsēšanās no Rīgas var aizlidot uz tādiem populāriem tūrisma galamērķiem kā Parīze, Roma, Barselona, veicina ceļošanu. Arī tas, ka pie mums ir pārstāvētas gan klasiskās, gan zemo cenu aviokompānijas, nozīmē, ka katrs var izvēlēties gan savām vēlmēm, gan budžetam atbilstošus lidojumus. Tāpat uz konkurentu fona pozitīvi izceļamies ar virkni unikālu galamērķu, kas pieejami vien no Rīgas lidostas," stāstīja lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2018.gadā lidostā "Rīga" apkalpoja kopumā 7,056 miljonus pasažieru, kas ir par 15,7% vairāk nekā 2017.gadā, kā arī lidostā apkalpoja 83 468 lidojumus un pārkrāva 28 256 tonnas kravu. Savukārt šogad pirmajā pusgadā apkalpoti vairāk nekā 3,5 miljoni pasažieru, kas ir par 9,6% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.