"Panorāmas" uzrunātā jaunā sieviete Lelde teic, ka visu vasaru ir īres mitekļa meklējumos. Viņai šajā ziņā ir skaudra pieredze: nav viegli atrast jaunas mājas. "Summas pēdējā laikā ir tiešām ļoti augstas. Bet dzīvokļi, es teiktu, nav ne tik labi, ne tik grezni," secina jauniete. Viņa meklē nelielu mājokli - vienu vai divu istabu netālu no Rīgas centra, turklāt tādu, kur ļauts dzīvot kopā ar suni. "Ļoti daudz ir tādi mazi, tādi studio tipa dzīvokļi, bet par patiešām milzīgām summām - apmēram 20 kvadrātmetri par 400 eiro, un tas ir tikai īre, bez komunālajiem maksājumiem," sašutumu pauž Lelde. Šāda veida piedāvājumos gulta esot blakus virtuvei, galdam, bufetei. Un likt galvu tur, kur tikko cepts vakariņu steiks, sievietei šķiet nepieņemami. Taču liela daļa īres dzīvokļu sludinājumu par pasakainām naudām piedāvā tieši šādu servisu.

Kādi ir "ejošākie" dzīvokļi šobrīd

To, ka pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu un tirgū ir ļoti dārgas cenas pat prastiem īres mitekļiem, apstiprina arī nekustamā īpašuma kompānijās. "Vestabalt" pārstāve Raimonda Omule komentē, ka "ejošākie" dzīvokļi šobrīd ir divu istabu dzīvokļi, no kurām viena ir guļamistaba. Platība: no 40 kvadrātmetriem līdz 54. Tātad maziņi. "Pieprasītāko dzīvokli varu noraksturot. Tas parasti atrodas lieliskā vietā un sabiedriskā transporta tuvumā. Ēkai jābūt vai nu jaunai, vai renovētai. Dzīvoklis pilnībā mēbelēts - tāds, kas neprasa ieguldījumus," skaidro speciāliste no savas darba pieredzes. Šāda veida dzīvokļi jaunajos projektos maksā no 400-650 eiro mēnesī, neskaitot citas izmaksas. Bet sērijveida mitekļus Rīgas mikrorajonos var dabūt lētāk - par 250 līdz 350 eiro mēnesī bez komunālajām maksām.

"Feisbuka" fenomens un izīrētāju fantāzija

Savukārt kompānijas "Arco Real Estate" Īres nodaļas vadītājs Dzintars Bērziņš atzīmē vēl kādu aspektu. Dzīvokļu izīrēšanas sludinājumus potenciālie klienti nereti ierauga "Facebook" vietnē, un tur nu varam redzēt brīvā tirgus brīnumus. "Lielākoties dzīvokļu turētājiem un īpašniekiem nav īsti izpratnes, kā cena veidojas. Viņiem tā cena ienāk prātā, un tad no tā arī veidojas... Feisbuks, man liekas, ir tipiska vieta, kur to var redzēt. Publicējot piedāvājumu, var redzēt cilvēku reakciju. Cilvēki nevar atļauties maksāt tās cenas, kādas šobrīd ir," spriež Bērziņš.

Mūsu studentus apsteidz pārdevēji no kaimiņiem

Katru gadu vasaras beigās īres tirgū lielākie spēlētāji ir studenti, kas ierodas pilsētās mācīties. "Panorāma" noskaidrojusi, ka šobrīd mūsu studentiem dzīvokļus burtiski no degungala noceļ iebraucēji no kaimiņu zemēm. Tas saistīts ar tirgus attīstīšanos, proti, Latvijā darbu nesen sāka tirdzniecības milzis "Akropole", kura liela daļa darbinieku ir lietuvieši, un viņi tiek izmitināti īres dzīvokļos netālu ap darba vietu Ķengaragā, centrā un Pārdaugavā. Turklāt, kā vēsta "Panorāma", turpmāk populāra varētu kļūt tā dēvētā īstermiņa īre, proti, mitekļu īpašnieki savus dzīvokļus varētu izīrēt "Booking.com" un "AirBnB" tipa projektos, par katru nakti iekasējot lielākas summas no tūristiem, nekā izdodot dzīvokli ilgam laikam patstāvīgam iemītniekam. Tad īres dzīvokli parastam studentam atrast kļūs vēl neiespējamāk.

