"McDonald's" biznesā Latvijā investējis teju 6 miljonus eiro

"McDonald's" restorānus 2018.gadā apmeklēja 4,6 miljonu cilvēku. "McDonald's" pārstāvji informēja, ka 2019.gadā "McDonald’s" plāno investēt vairāk nekā 300 000 eiro darbinieku izaugsmē, apmācībās un motivācijas programmās Latvijā. Patlaban "McDonald's" nodrošina darbavietas 660 Latvijas iedzīvotājiem.

"McDonald’s" rīkotājdirektors Baltijas valstīs Vladimirs Janevskis atzīmēja, ka šogad restorānu tīklam aprit 25 gadi kopš "McDonald’s" pirmā restorāna atklāšanas Rīgā, vecpilsētā, un tas joprojām ir vispopulārākais un apmeklētākais "McDonald’s" restorāns Baltijā. "25 gadu laikā "McDonald’s" ir sasniedzis vērienīgu izaugsmi, un patlaban Latvijā ir 13 restorāni, kurus ik gadu apmeklē vairāki miljoni viesu," atklāja Janevskis.

Viņš piebilda, ka "McDonald's" jubilejas gads sākās ar restorānu tīkla paplašināšanu un jauna restorāna atvēršanu iepirkšanās un izklaides centrā "Akropole" šī gada pavasarī. "Arī gada otrajā pusē plānojam vairākus "McDonald’s" darbībai un izaugsmei svarīgus notikumus, no kuriem viens no nozīmīgākajiem būs restorānu tīkla rekonstrukcijas un modernizācijas pabeigšana, nodrošinot vienu no inovatīvākajām restorānu vidēm Latvijā," norādīja Janevskis.

Pēc Janevska sacītā, "McDonald’s" restorānu modernizācija Latvijā būs pilnībā noslēgta līdz ar rekonstruētā restorāna atvēršanu tirdzniecības centrā "Alfa", kas jaunā veidolā viesiem būs atvērts no 1.septembra.

"McDonald's" tīkla pārvaldītājs Latvijā "Premier Restaurants Latvia" pērn strādāja ar 40,51 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 12,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 20,5% un bija 1,955 miljoni eiro.

"Premier Restaurants Latvia" dibināts 1994.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 237 289 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Nīderlandē reģistrētais uzņēmums "Premier Capital B.V.".