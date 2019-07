Gauss šodien tikās ar Levitu, lai iepazīstinātu ar aktuālo situāciju un pastāstītu par "airBaltic" ekonomisko nozīmi Latvijā.

Viņš stāstīja, ka prezentācijā parādījis, cik nozīmīgs ir "airBaltic" transporta nozares attīstībā Latvijā un arī Baltijā. Turklāt Levits iepazīstināts ar uzņēmuma ekonomisko situāciju, pasažieru skaita rādītājiem, kā arī uzņēmuma paveikto un plānoto, lai lidsabiedrības floti pilnībā nomainītu ar "Airbus" lidmašīnām.

"Devu ieskatu "airBaltic" darbībā un uzņēmuma nozīmē valsts ekonomikai," teica Gauss, piebilstot, ka Levits sniegto informāciju novērtēja atzinīgi un neizrādīja nekādas bažas.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" peļņa pagājušajā gadā pieauga par 46%, sasniedzot 5,4 miljonus eiro, bet kompānijas ieņēmumi palielinājās par 18% un bija 408,7 miljonu eiro apmērā.

"airBaltic" kopumā nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz dažādiem galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.