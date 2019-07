Volstrītā akciju cenas agrā pēcpusdienā bija kāpušas, bet kritās pēc Irānas Revolucionārās gvardes paziņojuma, ka tā sagrābusi britu tankkuģi, kas "pārkāpis starptautiskās tiesības".

Irāna piektdien sagrāba, bet vēlāk atbrīvoja arī citu tankkuģi, kas brauc zem Libērijas karoga, bet pieder Lielbritānijas kompānijai.

Irānas rīcību nekavējoties nosodīja ASV un Lielbritānija.

Jaunā eskalācija attiecībās ar Irānu izraisīja naftas cenu kāpumu, kas savukārt pacēla ar naftu saistīto uzņēmumu akciju cenas ASV.

"Varbūt šī būs darbība, kas piespiež visas puses deeskalēt situāciju un sēsties pie sarunu galda," savā piezīmē pavēstīja "BMO Capital Markets".

Svarīgākie Eiropas biržu indeksi pieauga.

Volstrītas indeksi ceturtdien bija nedaudz palielinājušies pēc Federālās rezervju sistēmas (FRS) Ņujorkas filiāles vadītāja Džona Viljamsa izteikumiem, kas deva jaunu signālu, ka ASV centrālā banka šomēnes var pazemināt procentlikmes.

FRS Ņujorkas filiāle tomēr precizēja, ka Viljamsa izteikumi attiekušies uz vairāku gadu desmitu pētījumiem un nevis uz to, ko FRS varētu lemt savā nākamajā politikas sanāksmē 30. un 31.jūlijā.

Akciju cenu kritumu Volstrītā sekmēja arī laikraksta "Wall Street Journal" pausts uzskats, ka FRS samazinās procentlikmi par 25 bāzes punktiem, bet ne vairāk.

Sarūkot jau tā zemajām izredzēm uz FRS procentlikmes lielāku pazemināšanu, pieauga ASV dolāra vērtība pret eiro un citām valūtām.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,6% līdz 55,63 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,9% līdz 62,47 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,3% līdz 27 154,20 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 2976,61 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,7% līdz 8146,49 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,2% līdz 7508,70 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,3% līdz 12 260,07 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 5552,34 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1277 līdz 1,1216 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2549 līdz 1,2497 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,30 līdz 107,72 jenām par dolāru.