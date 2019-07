Viņa norādīja, ka "Recipe Plus" vadošās amatpersonas turpina izdarīt spiedienu, lai Annas Emīlijas Maliginas īpašumā esošās "Olainfarm" akcijas un uzņēmuma lielākā akcionāra SIA "Olmafarm" kapitāla daļas tiktu atsavinātas par labu abu līdzmantinieču izvēlētam pircējam, proti, ar "Recipe Plus" saistītām personām.

"Esmu kategoriski pret šādu darījumu, vēl jo vairāk, ņemot vērā mana bijušā laulātā Maligina viedokli un krasi negatīvo nostāju pret šo uzņēmumu vēl mūsu laulības laikā," pauda Baldere-Sildedze, kura uzskata, ka esošā "Olmafarm" vadība ir profesionāla un arī lojāla visiem uzņēmuma īpašniekiem.

Tā kā notiekošais un Balderei-Sildedzei izteiktie piedāvājumi un prasības esot klajā pretrunā ar viņas meitas patiesajām interesēm, viņa nolēmusi šim spiedienam nepakļauties un runāt par to publiski. "Aicinu tiesībsargājošās institūcijas pievērst uzmanību, lai nepieļautu šādu personu prettiesisku rīcību un interešu realizēšanu. Aicinu sekot līdzi, lai ikviens lēmums par akciju un daļu īpašumtiesību izmaiņām "Olmafarm" un "Olainfarm" tiktu pieņemts tiesiskā ceļā, vienojoties visām trim līdzmantiniecēm. Uzskatu, tas atbilst arī Maligina pēdējai gribai, un palīdzēs īstenot arī katras līdzmantinieces tiesības uz viņām katrai pienākošos mantojuma daļu," pauda Baldere-Sildedze.

Arī "Olmafarm" valdes locekle Milana Beļeviča esot informēta, ka ar "Recipe Plus" saistītas personas uzstājīgi mēģina iegādāties "Olainfarm" akcijas. Turklāt viņa norāda, ka informācijas izplatīšana par to, ka "Olmafarm" piederošās akcijas kādam nododas, ir izdevīga, lai novērstu uzmanību no savām darbībām.

Beļeviča uzsvēra, ka pēc Saveļjevas pilnvarotā pārstāvja Andreja Saveļjeva lūguma tikusi pieaicināta sarunās par iespējamo akciju atsavināšanu. "Varu apliecināt, ka šajā tikšanās ar "Recipe Plus" saistītas personas izteica nepieņemamu piedāvājumu - "Olmafarm" valdē iecelt personu bez noteiktas dzīvesvietas, kas pieņemtu lēmumu par "Olainfarm" akciju pārdošanu. Līdzmantinieču, Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas, lēmums par Pētera Rubeņa virzīšanu "Olmafarm" valdes locekļa amatam, liecina par šī plāna realizāciju," šādu viedokli pauda Beļeviča.

Viņa uzskata, ka notiekošais ir mēģinājums manipulēt ar vērtīgāko mantojuma daļu, proti, "Olmafarm" piederošajām "Olainfarm" akcijām, tomēr, ņemot vērā akciju piederības struktūru, to nedrīkstot pieļaut.

Arī Beļeviča uzskata, ka lēmumi tādā būtiskā jautājumā kā izmaiņas "Olmafarm" valdē ir jāpieņem ar 100% visu līdzmantinieču piekrišanu.

Kā iepriekš aģentūrai LETA norādīja farmācijas uzņēmuma "Repharm", kurā grupā ietilpst "Recipe Plus", pārstāve Līga Ribkinska, "Recipe Plus" neesot nedz iegādājusies, nedz izteikusi piedāvājumu iegādāties zāļu ražotāja "Olainfarm" akcijas vai "Olmafarm" kapitāldaļas.

"Recipe Plus" padomes loceklis, "Repharm" ģenerāldirektors Dins Šmits paziņojumā medijiem norādīja, ka uzņēmums vēlas norobežoties no Balderes-Sildedzes akcionāru sapulcē publiski paustajiem apgalvojumiem, ka "Recipe Plus" būtu iegādājusies vai izteikusi piedāvājumu iegādāties "Olainfarm" akcijas.

Šmits pauda, ka izplatītā informācija nav patiesa. "Uzņēmuma padomes vārdā varu apliecināt, ka šāda iecere nav izskanējusi, kā arī nav tikusi apspriesta uzņēmuma vadības līmenī. Ņemot vērā, ka šādi apgalvojumu ietekmē arī mūsu darbību, aicinām trešās puses neizplatīt nekorektu informāciju," norādīja Šmits.

Jau ziņots, ka Uzņēmumu reģistrs (UR) līdz 14.jūlijam pagarinājis termiņu, līdz kuram jāpieņem lēmumu par to, vai reģistrēt izmaiņas "Olmafarm" valdē, atceļot Beļeviču un viņas vietā ieceļot Rubeni.

Plašākus komentārus par to, kāpēc lēmuma pieņemšanas periods pagarināts, UR nesniedza.

Kā ziņots, no "Olmafarm" valdes vēlas atcelt Beļeviču, bet viņas vietā iecelt Rubeni, liecina aģentūras LETA rīcībā esošais "Olmafarm" divu līdzmantinieču lēmums, kas pieņemts 13.jūnijā.

Paziņojumā "Olainfarm" valdes un padomes locekļiem norādīts, ka Beļeviča zaudējusi līdzmantinieku vairākuma uzticību, tāpēc ir atcelta no valdes locekles amata.

Beļeviča "Olmafarm" valdē tika iecelta 2019.gada janvāra sākumā.

"Olainfarm" reģistrēta 1991.gada jūnijā, un tās pamatkapitāls ir 19,719 miljoni eiro. Kompānijas lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.